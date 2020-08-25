Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı
|25 Ağustos 2020 15:29
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Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, avukat S.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Zanlı S.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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