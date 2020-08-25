Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Otobüs tenteye çarptı, 3 metrelik demir, yolcuları teğet geçti
Bursa'da, sürücüsünün park halindeki TIR'ı geçmek için direksiyonunu sola kırdığı yolcu otobüsü, iş yerinin tentesine çarptı. Tentenin 3 metre uzunluğundaki demiri ise otobüs camını kırarak, içeri girdi. Demirin 3 yolcuyu teğet geçtiği anlar, otobüs kamerasına yansıdı
|25 Ağustos 2020 15:35
|Yazdır
Kaza, dün merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Tahir T., yönetimindeki 16 TAT 82 plakalı özel halk otobüsünün direksiyonunu, park halindeki TIR'ı geçmek için sola kırdı. Bu manevrada kontrolden çıkan otobüs, iş yerinin tentesine çarptı.
Tentenin 3 metre uzunluğundaki demiri ise otobüs camını kırarak, içeri girdi. Demir çubuk, otobüsteki 3 yolcuyu teğet geçti.
Kazada yaralanan olmazken, bu anlar, otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstek şarkı düğünü savaş alanına çevirdi
25 Ağustos 2020 16:58
|Maltepe'de ormanlık alanda yangın
25 Ağustos 2020 16:15
|e-ticarette dolandırıcıların 'kargo' tuzağı
25 Ağustos 2020 14:46
|Belediye Başkanından, meclüs üyesine suç duyurusu
25 Ağustos 2020 14:39
|Hemşireye tokat atan magandaya meydan dayağı
25 Ağustos 2020 14:14
|Belediyede vezne ve güvenlik görevlisini darp eden şüpheli gözaltında
25 Ağustos 2020 13:41
|Banker Bilo filmi Bursa'da gerçek oldu
25 Ağustos 2020 12:07
|Mersin'deki otobüs kazasında yaralanan askerlerden biri şehit oldu
25 Ağustos 2020 11:57
|İstanbul'da metrobüste korkutan yangın
25 Ağustos 2020 11:48
|Görme engelli komşusunu bıçaklayan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
25 Ağustos 2020 11:30