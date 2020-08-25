'El birliğiyle en kısa sürede eski günlere döneceğiz'
|25 Ağustos 2020 15:42
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da yaşanan sele ilişkin, "Devletimizin tüm imkanlarını seferber edip, el birliğiyle çabalayıp en kısa sürede eski günlere döneceğiz." dedi.
Karaismailoğlu, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde jandarma aracının sele kapıldığı bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, afetin ciddi boyutları olduğunu belirterek, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ve el birliğiyle çabalayıp en kısa sürede eski günlere dönüleceğini bildirdi.
Bölgede normal hayata dönmek için yoğun çalışmalarının ve çabalarının olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
"Devletimizin bütün imkanları ile gereken her şeyi yapacağız. Aşama aşama en kısa sürede afetin etkilerini ortadan kaldırıp vatandaşlarımızın normal hayatına dönmesi için çalışıyoruz. Bundan kimsenin endişesi olmasın, tüm ekiplerimizle buradayız. Burada çalışan arkadaşlarımıza güç kuvvet vermek için bölgedeyiz. Tüm bakanlarımız, devletin gücü burada."
Bakan Karaismailoğlu, kayıpların tüm ülkeyi üzdüğünü vurgulayarak, "Allah'tan yakınlarına sabırlar diliyorum, baş sağlığı diliyorum. İnşallah afetin etkilerini, yaralarını en kısa sürede saracağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.
Bir gazetecinin yıkılmış yollarla ilgili sorusuna Karaismailoğlu, "Bölgede ulaşamadığımız yol yok. Bütün zarar gören yollarımızı yenileyeceğiz. Yollarımızın projelerini kısa zamanda tamamlayıp hemen imalatlarına geçeceğiz. Hepsi düzelir, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Devletimizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz. El birliğiyle çabalayıp en kısa sürede eski günlere döneceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.
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