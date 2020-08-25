Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Maltepe'de ormanlık alanda yangın
Maltepe, Başıbüyük'te ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor. Yangını söndürmek için ekiplere vatandaşlar da yardım ediyor
|25 Ağustos 2020 16:15
|Yazdır
Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Başıbüyük Mahallesi yakınında çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerinde olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın arazözleri ve söndürme helikopteri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren karadan ve havadan müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirilirken, yangınla ilgili soruşma sürüyor.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İstek şarkı düğünü savaş alanına çevirdi
25 Ağustos 2020 16:58
|Otobüs tenteye çarptı, 3 metrelik demir, yolcuları teğet geçti
25 Ağustos 2020 15:35
|e-ticarette dolandırıcıların 'kargo' tuzağı
25 Ağustos 2020 14:46
|Belediye Başkanından, meclüs üyesine suç duyurusu
25 Ağustos 2020 14:39
|Hemşireye tokat atan magandaya meydan dayağı
25 Ağustos 2020 14:14
|Belediyede vezne ve güvenlik görevlisini darp eden şüpheli gözaltında
25 Ağustos 2020 13:41
|Banker Bilo filmi Bursa'da gerçek oldu
25 Ağustos 2020 12:07
|Mersin'deki otobüs kazasında yaralanan askerlerden biri şehit oldu
25 Ağustos 2020 11:57
|İstanbul'da metrobüste korkutan yangın
25 Ağustos 2020 11:48
|Görme engelli komşusunu bıçaklayan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
25 Ağustos 2020 11:30