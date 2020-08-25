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Maltepe'de ormanlık alanda yangın

Maltepe, Başıbüyük'te ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor. Yangını söndürmek için ekiplere vatandaşlar da yardım ediyor
 25 Ağustos 2020 16:15
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Maltepe'de ormanlık alanda yangın

Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Başıbüyük Mahallesi yakınında çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerinde olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın arazözleri ve söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren karadan ve havadan müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirilirken, yangınla ilgili soruşma sürüyor.
DHA
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