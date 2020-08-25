Adana'da yangın zararları yarından itibaren karşılanacak
|25 Ağustos 2020 16:53
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Adana'daki yangından zarar görenler için 1 milyon lira kaynak aktarılması) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının gönderdiği yardım, yarın sabahtan itibaren vatandaşlarımıza takdim edilecektir. Sayın Valimiz o konuyla ilgili bir çalışma yapıyor."
"(Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını) Arkadaşlarımız, kundaklama, sabotaj meselesini hassasiyetle inceliyor. Vardıkları bazı sonuçlar da var ama şimdi onları açıklamak doğru olmaz, çalışmalarını tamamlasınlar. Oradaki vatandaşlarımız bundan çok bahsettiler, 'geçmiş yıllarda da benzer yangınlar oldu' dediler. Kundaklama söylentileri kulağımıza geldi. Hiç kimse merak etmesin jandarma, emniyetimiz kapsamlı soruşturmaları yürütür, dolayısıyla herhangi bir sonuç ortaya çıktığında bunu yapanın yanına kar kalmaz, Türkiye'nin hukuk imkanları içerisinde en etkili şekilde cezalandırılır."
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