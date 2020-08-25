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İstek şarkı düğünü savaş alanına çevirdi
Kırklareli'nin Vize ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde istek şarkı nedeniyle kavga çıktı. İki grup arasında gerçekleşen kavgada sandalyeler havada uçuştu.
|25 Ağustos 2020 16:58
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Olay, Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir düğünde meydana geldi.
İddiaya göre, düğüne katılan iki grup arasında istek şarkı nedeniyle tartışma çıktı. Düğünde davetliler arasında kendi istedikleri şarkının çalınmaması nedeniyle tartışma büyüdü.
Tartışmanın büyümesiyle birlikte iki grup birbirine girdi. Sandalyelerin havada uçuştuğu düğün bir anda savaş alanına döndü.
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