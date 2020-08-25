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Yakın gelecekte organ yetmezliği tarihe karışacak

ABD'li bilim insanları bir domuzun lenf düğümlerine sağlıklı hücreler enjekte ederek karaciğer geliştirmeyi başardı. Bilim insanları söz konusu teknolojiyle insanların da yakın bir gelecekte kendi yedek organlarını üretebileceğini açıkladı.
 25 Ağustos 2020 17:27
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Yakın gelecekte organ yetmezliği tarihe karışacak

ABD'de Pittsburg Üniversitesi'nden bilim insanları bir domuzun lenf düğümlerinde karaciğer geliştirdiklerini ve bu şekilde insanların gelecekte kendi yedek organlarını büyütmelerine olanak sağlanacağını açıkladı.

Araştırmacılar, karaciğerin doğa olarak yenilenme kabiliyetine sahip olduğunu ve organın bir kısmının nakledilmesi halinde tam boyutuna ulaşabileceğini ve işlevsel hale gelebileceğini söyledi.Bununla birlikte lenf düğümlerinin sağlıklı karaciğer hücreleri için bir sığınak oluşturarak çoğalmasına katkı sağladığı aktarıldı.

ANA ORGAN HASAR GÖRDÜĞÜNDE YEDEK ORGAN DEVREYE GİRDİ

Domuzlarda yapılan denemeler, ana organ hastalıkla kuşatıldığında ve başarısız olmaya başladığında, hayvanın sağlıklı kaldığını, çünkü yedek organın görevi devraldığını gösterdi.

Çalışma kapsamında Pittsburgh Üniversitesi'nden araştırmacılar, kan akışını yönlendirerek ve bir parça doku çıkararak altı domuzda karaciğer yetmezliğine neden oldu. Bununla birlikte hayvanlardan karaciğerin başlıca işlevsel hücreleri olan hepatositleri alınıp lenf düğümlerine yerleştirildi.

Çalışmanın yazarı Doktor Eric Lagasse, "Başarı tamamen hücreleri nereye yerleştirdiğinize bağlı. Hepatositler doğru noktaya gelirse ve karaciğer fonksiyonlarına ihtiyaç duyulursa, lenf düğümünde ektopik bir karaciğer oluşur. Normalde karaciğer kendini yenileyebilir ve onarabilir, ancak önemli hasar bu koruyucu mekanizmayı alt üst edebilir. Ancak yaptığımız deneyde, domuzların ana karaciğerleri gittikçe zayıflamasına rağmen sağlıklı kaldıklarını gördük" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, domuzlarda ikincil organ sorumlulukların çoğunu devraldığı için yeni karaciğerde gelişmiş işlevlere rastlandı. Lenf düğümlerinin analizinde, implante edilmiş hepatositlerin büyüdüğü, ayrıca safra kanalı ve damar sistemi ağı oluşturduğu görüldü.

YENİ KARACİĞER ASLA KONTROLDEN ÇIKMADI

Diğer taraftan yardımcı karaciğerler, hayvanların doğal karaciğerindeki hasarlı doku genişlediğinde büyüdü, ancak asla kontrolden çıkmadı. Araştırmacılar, hayvanların vücutlarının karaciğer kütlesini sürekli koruduğuna ve kaçak büyümeyi önlemek için hücre büyümesini kontrol altında tuttuğuna inanıyor.

YAKIN GELECEKTE İNSANLARDA KULLANILABİLİR

Daha önce, deneyin daha küçük bir versiyonu farelerde de başarılı oldu, ancak insanlara umut verip vermediğini görmek için çalışmayı daha büyük bir hayvana ölçeklendirmek on yıl aldı. Söz konusu araştırma, sağlıklı karaciğer dokusunun, genetik bir karaciğer kusuru olan domuzların lenf düğümlerinde büyüyebileceğini kanıtladı.

Bilim insanları, umutlandıran bulguların yakın bir gelecekte insanlarda hepatitten alkolizme kadar herhangi bir nedenden kaynaklanan karaciğer hasarını tedavi etmek için potansiyel yollar sunabileceğini söyledi.

Araştırmanın sonuçları Liver Transplantation dergisinde yayımlandı.
NTV
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