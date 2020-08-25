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Maçların seyircili oynanacağı tarih netleşti

Türkiye Futbol Federasyonu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını verdi
 25 Ağustos 2020 17:36
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Maçların seyircili oynanacağı tarih netleşti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekim ayından itibaren futbol karşılaşmalarına sınırlı sayıda seyircinin alınacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir." denildi.

TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyircinin girebileceği, locaların kullanımının da serbest bırakılacağı bildirildi.

Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takmasının zorunlu olacağı aktarıldı.
Anadolu Ajansı
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