Maçların seyircili oynanacağı tarih netleşti
|25 Ağustos 2020 17:36
|Yazdır
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekim ayından itibaren futbol karşılaşmalarına sınırlı sayıda seyircinin alınacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir." denildi.
TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyircinin girebileceği, locaların kullanımının da serbest bırakılacağı bildirildi.
Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takmasının zorunlu olacağı aktarıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|UEFA Süper Kupa sınırlı seyirciyle oynanacak
25 Ağustos 2020 16:04
|Formula 1, dokuz yıl sonra yeniden Türkiye'de
25 Ağustos 2020 14:04
|Koronavirüs spor camiasını etkilemeye devam ediyor
25 Ağustos 2020 13:13
|Yeni MHK Başkanı belli oldu
25 Ağustos 2020 13:10
|Fenerbahçe'de bir futbolcunun testi pozitif
24 Ağustos 2020 12:43
|Mehmet Demirkol beIN Sports'tan istifa etti
24 Ağustos 2020 10:53
|Koronavirüse yakalandığını bilmesine rağmen maça çıkan futbolcu tutuklandı
24 Ağustos 2020 08:09
|MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti
20 Ağustos 2020 14:13
|Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş maçının şifresiz yayınlanacağını açıkladı
19 Ağustos 2020 15:18
|Jose Sosa Fenerbahçe'de
18 Ağustos 2020 13:21