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4 öğrenci, uluslararası biyoloji olimpiyatında madalya kazandı

TÜBİTAK 2202 - Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında milli takımlarda yetiştirilen genç bilim insanları, çevrimiçi olarak gerçekleşen 2020 Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda 3 Gümüş ve 1 Bronz madalya kazandı
 25 Ağustos 2020 17:42
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4 öğrenci, uluslararası biyoloji olimpiyatında madalya kazandı

Bu sene Japonya'da yapılması planlanan 2020 Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı, COVID-19 nedeniyle ilk defa çevrimiçi olarak düzenlendi. Sınav, 52 ülke ve 208 öğrencinin katılımıyla 11 - 12 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Ülkemizi temsil eden Anıl Deniz Yılmaz, Gencay Kaan Polat, Yiğit Can Ateş gümüş madalya, Ali Berdan Tüney bronz madalya kazandı.

COVID-19 dönemindeki hazırlık sürecini çevrimiçi olarak sürdüren milli takım, en son hazırlıklarını sınava girecekleri yer olan TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde tamamladı.
Memurlar.Net
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