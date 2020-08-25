4 öğrenci, uluslararası biyoloji olimpiyatında madalya kazandı
TÜBİTAK 2202 - Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında milli takımlarda yetiştirilen genç bilim insanları, çevrimiçi olarak gerçekleşen 2020 Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda 3 Gümüş ve 1 Bronz madalya kazandı
|25 Ağustos 2020 17:42
|Yazdır
Bu sene Japonya'da yapılması planlanan 2020 Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı, COVID-19 nedeniyle ilk defa çevrimiçi olarak düzenlendi. Sınav, 52 ülke ve 208 öğrencinin katılımıyla 11 - 12 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Ülkemizi temsil eden Anıl Deniz Yılmaz, Gencay Kaan Polat, Yiğit Can Ateş gümüş madalya, Ali Berdan Tüney bronz madalya kazandı.
COVID-19 dönemindeki hazırlık sürecini çevrimiçi olarak sürdüren milli takım, en son hazırlıklarını sınava girecekleri yer olan TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde tamamladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|SUBÜ, aylık 4 bin 500 lira burs ile doktora öğrencisi alacak
25 Ağustos 2020 13:52
|ODTÜ, Türkiye'nin en büyük Rüzgar Tüneli'ni açmaya hazırlanıyor
25 Ağustos 2020 11:40
|Devlet Üniversitesinden isteyene yüzyüze, isteyene uzaktan eğitim
20 Ağustos 2020 21:14
|YÖK'ten eğitim fakültelerine önemli yetki devri
18 Ağustos 2020 12:22
|Prof. Dr. Sözbilir: Deprem master planlarına bütçe ayırılmalı
17 Ağustos 2020 20:25
|Virüs tedavisinde yeni umut: Kanda kalabilen T hücresi Kovid-19'u tanıyor
17 Ağustos 2020 07:06
|Akdeniz Üniversitesi'nin ilk kadın rektörü: Hedefim 'İyi ki rektör oldu' dedirtmek
15 Ağustos 2020 09:26
|'Masa başında yarım saat oturamayanlar mühendislik tercih etmesin'
14 Ağustos 2020 00:03
|Sivas'ta mezun olan üniversite öğrencileri diplomalarını evlerinde aldı
13 Ağustos 2020 12:44
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi, egzersiz ve spor bilimleri uzmanları yetiştirecek
13 Ağustos 2020 12:03