Foça açıklarında 7 FETÖ şüphelisi yakalandı
|25 Ağustos 2020 17:44
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İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, kiraladıkları tekne ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçen ve orada bir gün kaldıktan sonra Türk karasularına gönderilen 7 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Foça açıklarında şüpheli bir tekneyi durdurdu. Tekne kaptanı ve beraberindeki 7 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İncelemede, teknedeki 7 kişinin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı.
Tekne kaptanı ve FETÖ'den aranan 7 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Öte yandan 4'ü eski polis, 2'si eski öğretmen ve 1 esnaftan oluşan zanlıların kiraladıkları tekneyle Midilli Adası'na geçtikleri, 1 gece orada kaldıkları, sonrasında ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına gönderildikleri öğrenildi.
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