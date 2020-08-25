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Foça açıklarında 7 FETÖ şüphelisi yakalandı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, kiraladıkları tekne ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçen ve orada bir gün kaldıktan sonra Türk karasularına gönderilen 7 FETÖ şüphelisi yakalandı
 25 Ağustos 2020 17:44
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Foça açıklarında 7 FETÖ şüphelisi yakalandı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, kiraladıkları tekne ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçen ve orada bir gün kaldıktan sonra Türk karasularına gönderilen 7 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Foça açıklarında şüpheli bir tekneyi durdurdu. Tekne kaptanı ve beraberindeki 7 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İncelemede, teknedeki 7 kişinin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı.

Tekne kaptanı ve FETÖ'den aranan 7 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Öte yandan 4'ü eski polis, 2'si eski öğretmen ve 1 esnaftan oluşan zanlıların kiraladıkları tekneyle Midilli Adası'na geçtikleri, 1 gece orada kaldıkları, sonrasında ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına gönderildikleri öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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