1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD'de kampüs eğitimine dönen üniversitede bir haftada 531 vaka görüldü

ABD'de 19 Ağustos'ta yüz yüze eğitime başlayan Alabama Üniversitesi, 500'ün üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası açıkladı
 25 Ağustos 2020 18:57
Yazdır
ABD'de kampüs eğitimine dönen üniversitede bir haftada 531 vaka görüldü

ABD'de 19 Ağustos'ta yüz yüze eğitime başlayan Alabama Üniversitesi, 500'ün üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası açıkladı.

Alabama eyaletinde faaliyet gösteren üniversiteden yapılan açıklamada, üniversitede kampüs içi eğitimin başladığı 19 Ağustos'tan bu yana, öğrenci, öğretim görevlisi ve bazı memurlardan oluşan toplam 531 kişinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Okul yönetimi, söz konusu rakamın sadece okulun yüz yüze eğitime başladığı ilk hafta içinde görülen vakaları kapsadığının altı çizildi.

Eyaletin en kalabalık eğitim kurumu olan Alabama Üniversitesinin 3 ayrı kampüsünde 38 binden fazla öğrenci bulunuyor.

ABD'de daha önce de kampüs içi eğitime başlayan Kuzey Karolina ve Notre Dame Üniversitelerinde de Kovid-19 vakalarının öğrenciler arasında hızla arttığı görülmüş, iki üniversite de çevrimiçi eğitime geri dönme kararı almak zorunda kalmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İtalya'da korona virüs aşısı insan üzerinde denenmeye başlandı
25 Ağustos 2020 17:29		 Sırbistan'ın ilk başörtülü milletvekili ülkedeki tüm kadınların sesi olmak istiyor
25 Ağustos 2020 11:52
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 818 bini geçti
25 Ağustos 2020 10:31		 Pandemi turizmde 120 milyon kişinin işsiz kalmasına neden olabilir
25 Ağustos 2020 08:45
Yunanistan ile restleşme devam ediyor
25 Ağustos 2020 07:25		 Trump'tan Rahip Brunson ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
25 Ağustos 2020 07:18
Almanya, Fransa için seyahat uyarısı yayınladı
24 Ağustos 2020 23:51		 İlk kez virüsü yenen bir kişi, tekrar koronaya yakalandı
24 Ağustos 2020 23:47
Yüksek tansiyon ilaçları Kovid-19'u hafifletiyor mu?
24 Ağustos 2020 18:01		 İngiltere Başbakanı Johnson: Çocuklarınızı okula gönderin
24 Ağustos 2020 17:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:24 - Erzincan'da, polislerin adliyeye silahsız giriş talebi, Valilikçe uygun görülmedi20:22 - Albayrak: Bulduğumuz gazın alt katmanında ciddi potansiyel var20:11 - Salda Gölü'nde ziyaretçi kısıtlamasına gidilmesi planlanıyor20:10 - Terk edilen tarım arazileri çevrim içi toplantıda görüşüldü20:03 - Diyarbakır'da iki aile arası silahlı kavga: 3 ölü19:59 - Bakan Çavuşoğlu: Gerginliği artıran Yunanistan'dır
19:57 - Ambulans şoförü, hastayı 1 kilometre sırtında taşıdı19:57 - Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi19:53 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge valileriyle toplantı yaptı19:50 - Karantinada olması gereken kişi seyahat ederken yakalandı19:43 - Yeni vaka sayısı bin 500'ü geçti19:40 - Vali Günaydın iddiaları yalanladı: Hepsi gerçek dışı
19:18 - 14 ilde kına gecesi ve nişana yasak getirildi19:16 - Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı19:14 - İhaleyle ava çıkarılan 7 geyik mahkeme kararıyla kurtarıldı19:12 - Aras Kargo'da hisse artışı tamamlandı18:57 - ABD'de kampüs eğitimine dönen üniversitede bir haftada 531 vaka görüldü
18:48 - Milangaz artık OYAK bünyesinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den çok önemli resmi yazı: Tüm öğretmenler canlı ders verecek
Virüs bulaştıktan sonra, en yoğun kaçıncı günde kendini hissettiriyor?
14 ilde kına gecesi ve nişana yasak getirildi
Nihat Hatipoğlu virüse yakalandığını açıkladı
Kronik rahatsızlığı olan öğrenciler hakkında karar
FOX TV'nin yeni ana haber sunucusu canlı yayında veda etti
MEB, özür durumu tayinlerini gece yarısı açıkladı
İŞKUR'da 200 şube müdürünün ataması iptal edildi
İbrahim Kalın: Yeni müjdeler gelebilir...
Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
formula 1'in yeniden türkiye'ye dönmesi 1
spor yapmak 2
mercimek köftesi 1
öğretmenlerin 18 eylül'e kadar okulda olması 2
corona virüs cezalarının silineceği kanısı 1
şanlıurfa 1
giresun 1
topuklu ayakkabı 1
masterchef 4
yürüyen merdiveni yürüyerek çıkmak 2
SON İLANLAR
Tunceli Munzur Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Trakya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Trabzon Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Muş Alparslan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hitit Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hakkari Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam