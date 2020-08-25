Yeni vaka sayısı bin 500'ü geçti
|25 Ağustos 2020 19:43
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Sağlık Bakanlığı 25 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 261 bin 194, can kaybı 6 bin 163 oldu.
Son 24 saatte 887 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 238 bin 795 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500'den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak. ' ifadelerini kullandı.
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