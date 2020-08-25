Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
|25 Ağustos 2020 19:57
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Foça açıklarında 7 FETÖ şüphelisi yakalandı
25 Ağustos 2020 17:44
|Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
25 Ağustos 2020 15:29
|FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması davasında karar açıklandı
25 Ağustos 2020 13:43
|İdlib'de Kara Devriyesi esnasında patlama meydana geldi
25 Ağustos 2020 13:00
|Kayseri'de terör operasyonu: 6 gözaltı
25 Ağustos 2020 12:32
|Şırnak'ta terör örgütü PKK operasyonunda 3 kişi yakalandı
25 Ağustos 2020 12:25
|Kodlama yöntemiyle TSK'ya sızdılar
25 Ağustos 2020 10:00
|Van'da bir terörist etkisiz hale getirildi
25 Ağustos 2020 09:40
|FETÖ'den aranan eski savcı hücre evinde yakalandı
24 Ağustos 2020 16:59
|FETÖ'cü spiker Erhan Akkuş tutuklandı
24 Ağustos 2020 14:44