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Diyarbakır'da iki aile arası silahlı kavga: 3 ölü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
 25 Ağustos 2020 20:03
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Güçlü Mahallesi ve Serin Mahallesi arasında meydana geldi. Köylüler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha sonra sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgayla birlikte çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Silahların konuştuğu kavgada ilk belirlemelere 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk edildi. Jandarma, köyde güvenlik tedbirlerini alırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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