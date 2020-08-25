Vali Yerlikaya, koronavirüs denetim verilerini açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 21-22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinin verilerini açıladı.
|25 Ağustos 2020 20:52
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 21-22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinin verilerini açıladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden, 21-22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen korona virüs denetimlerinin verilerini açıladı. Vali Yerlikaya, "İstanbul'da 21-22-23 Ağustos tarihlerinde #SağlıkİçinHepimizİçin denetimleri kapsamında, sahil bantları, park, piknik alanları ve mesire yerlerinde 1206 denetim yapıldı. 82 idari işlem uygulandı. Nikah ve düğün yerlerinde 1409 denetim yapıldı. 8 işlem idari işlem uygulandı." ifadelerini kullandı.
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