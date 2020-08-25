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Didem Uzel: Allah ABD'deki acile düşürmesin

Selim Sarı ile 2012 yılında evlendikten sonra ABD'ye yerleşen oyuncu Didem Uzel Sarı koronavirüsten (Covid-19) dolayı Türkiye'ye döndüklerini söyledi. DHA'ya konuşan Uzel, ABD'deki sağlık sistemini eleştirerek, " Allah ABD'de acil servise düşürmesin" dedi .
 25 Ağustos 2020 21:04
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Didem Uzel: Allah ABD'deki acile düşürmesin

Uzun bir süredir yaşamını ABD'nin Miami şehrinde devam ettiren Didem Uzel, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında ABD'nin sağlık hizmetine isyan etti. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan ünlü oyuncu, "Malum bütün dünyada salgın var ABD dünyanın merkezi. Haziran itibariyle bizim oradaki bütün arkadaşlarımız Türkiye'ye dönmüştü. Biz seyahat etmekten korktuk. İstanbul ve yazlık yerlerde herkes akın etmesi de korkutuyor. İlk olarak bekleyip, görmek istedik ve Türkiye'de herşey kontrol altında gibi ama Eylül ve Ekim ayını da görmek gerekiyor. Amerika'da bunu tek başına sürdürebilmek çok zor. Ailemiz olmadan üçümüz tek başına orada çekindik. Ülkemize hemen geri dönelim, Türkiye'ye bakalım dedik.' ifadelerini kullandı.

MİAMİ'DE 5 AY DIŞARI YÜZÜ GÖRMEDİ

Uzel yaptığı açıklamada, "ABD gerçekten sıkıntılı. Biz 5 aydır dışarı çıkmadığımız evin içinde kavanozda gibiydik. Dolayısıyla hiç olmazsa bu dönemde sevdiklerimizin yanında olmak istedik. Tabii en önemli konu sağlık. ABD'de benim yaşadığım tecrübelerden dolayı sağlıkla ilgili Türkiye'nin daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Mesela ABD'de pandemi hastaneleri kurulmadı. Burada devletimizin yapmış olduğu pandemi hastaneleri var. Her ne kadar yoğunluğun arttığını duysak da burası bizim ülkemiz, sağlık çok daha iyi. Oğlum Aslan ve eşim Selim ile bu süreci Türkiye'de geçirmeyi evin annesi olarak uygun gördüm ülkemize geri döndük. Çok uzun bir süre Türkiye'de kalmayı düşünüyoruz. Şartlar uygun olursa ABD'ye geri dönmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

"ALLAH, ABD'DE ACİLE DÜŞÜRMESİN"

Salgın nedeniyle Türkiye'ye dönme kararı aldığını söyleyen Didem Uzel açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Benim oğlum var ve sağlık problemleri yaşadığımızda güvende hissedemedik. Apandisit ameliyatına girmek için 12 saat acilde acılar içerisinde bekledim. Sedye ile tuvalet kapısında yatırdılar. Sabah ameliyathaneye alacakken morfini tuvalet kapısı önünde ameliyat kıyafeti verip giyin gel dediler. Bu bahsettiğim çok iyi bir hastanede ve 3 sene önce pandemi yokken tecrübe ettiğimiz bir durum. Yaşadıklarımı size anlatamam. Allah kimseyi Amerika'da acile düşürmesin. Ufacık birşey için saatlerce bekliyorsunuz. Türkiye'de böyle birşey yok. Soğuk aldınız ve hastasınız doktor size randevuyu 1 ay sonra veriyor. Bu şartlarda sistemin çökmesi çok normal. Çocuğumuzun geleceğini ve sağlığını düşündüğümüz için biz bu dönemi daha sağlıklı ve mutlu olacağımız için ülkemizde geçirmeyi daha uygun gördük. Dönmeyi düşünmüyoruz. İnşallah dönmek zorunda kalmayalım" dedi.

"ABD'Yİ DAHA KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR"

ABD'de finans sektöründe çalışan Uzel'in eşi Selim Sarı ise, "Dünyadaki en ağır tablo New York'ta oldu. Bizim yaşadığımız Miami'nin merkezi haline geleceğini hiç düşünmemiştik. Çünkü New York kadar büyük bir şehir değil. İnsanların ciddiye almaması bu sonucu verdi. Miami facia yeri haline geldi. Türkiye'de durum kötü olsa ortaya çıkardı. ABD'yi daha kötü günler bekliyor. Eğer kasırga şu an Güney Florida'yı vurursa daha felaket olur çünkü eyaletin hiçbir planı yok" açıklamasını yaptı.

"FLORİDA'DA SALGINA KARŞI HİÇBİR ÖNLEM ALINMADI"

20 senedir ABD'de yaşayan Sarı "Hastane kapasiteleri arttırılmadı ve Florida'da salgına karşı hiçbir önlem alınmadı. Bunun sebebi bence siyasi ve politik. ABD'nin hem sağlık hem önlem hem de halkı bilinçlendirme açılarından sınıfta kaldı. Geriye dönüşün ekonomik açıdan ABD'yi çok zor günler bekliyor. Son bahar içerisinde sağlık sisteminin çok kötü olacağı bekleniyor. Önümüzdeki 5 sene içerisinde ABD'de yaşamayı düşünmüyorum. Bu sebepten dolayı Türkiye'ye geldik. Hiçbir yer ABD kadar koronavirüste kötü değil" ifadelerini kullandı.
DHA
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