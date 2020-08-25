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Antalya'da köpük partilerine koronavirüs yasağı

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, yat ve teknelerde düzenlenen köpük partisi, duman, sis ve renkli toz gibi şeylerle yapılan eğlence partileri, Covid-19'un bulaşmasına zemin hazırladığı, bu eğlencelerde maske kullanılmaması ve genel hijyen kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle yasaklandı.
 25 Ağustos 2020 21:07
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Antalya'da köpük partilerine koronavirüs yasağı

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, özellikle yat ve gezi teknelerinde köpük, duman ve sis gibi ürünler kullanılarak yapılan eğlence partilerinin ciddi ölçüde artması ve bu partilerde Covid-19 tedbirlerine uyulmaması nedeniyle olağanüstü toplandı.

Covid--19 salgınının, kamu düzeninin bir parçası olan halk sağlığı açısından risk oluşturduğuna dikkat çekilen toplantıda, Antalya'da bulunan sahillerde, tüm su üstü (deniz, akarsu, göl) platform, yapı ve araçlarda (yat, gezi teknesi, dalış teknesi, ilkel yapılı ahşap gemiler, yolcu gemileri, yüzer iskele, yüzme/güneşlenme platformları) düzenlenen köpük partisi ile duman/sis ve renkli toz vb. ile yapılan diğer toplu aktivitelerin, Covid-19 virüsünün bulaşması için uygun nemli ortam ve zemin hazırladığı kaydedildi. Ayrıca bu aktivitelerde maske kullanılmaması, sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesi ve genel hijyen kurallarının sağlanamaması nedeniyle hastalığın bulaşma riskinin arttığı açıklandı. Kurul tarafından alınan karar gereği, bütün sahillerde, yat ve gezi teknesi gibi tüm su üstü platform, yapı ve araçlarda düzenlenen köpük partisi ile duman/sis ve renkli toz gibi ürünlerle yapılan eğlence partileri yasaklandı.

HEM PARA HEM KAPATMA CEZASI

Köpük, duman-sis ve renkli tozlar kullanılarak yapılan eğlence partilerinin yasaklanmasına ilişkin genel kolluk birimleri, liman başkanlıkları, ilgili il/ilçe müdürlükleri ve belediyeler gerekli denetimleri yapacak. Yasağa uymayanlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150 TL ve Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195'inci maddesinde yer alan 'Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' hükmü uyarınca, uymayan kişiler hakkında adli mercilere de suç duyurusunda bulunulacak. Yasağı ihlal edenlerin işletme ruhsatları da iptal edilecek.
DHA
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