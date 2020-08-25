1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

IMF'den Türk ekonomiste üst düzey görev

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Strateji, Politika ve Gözden Geçirme Bölümü'nün başına ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu'nun getirildiğini duyurdu.
 25 Ağustos 2020 21:32
Yazdır
IMF'den Türk ekonomiste üst düzey görev

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Strateji, Politika ve Gözden Geçirme Bölümü'nün başına ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu'nun getirildiğini duyurdu.

IMF'den yapılan açıklamada, halihazırda Dünya Bankası'nda Adil Büyüme, Finans ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Pazarbaşıoğlu'nun yeni görevini 15 Eylül'de devralacağı bildirildi.

Açıklamada, Pazarbaşıoğlu'nun Dünya Bankasında 1 Ekim 2018'den bu yana yürüttüğü görevi kapsamında, düşük ve orta gelirli ülkelerin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme temellerinin oluşturulmasına yardımcı olmaya odaklandığı aktarıldı.

IMF Başkanı Georgieva, söz konusu atamaya ilişkin yaptığı açıklamada, Pazarbaşıoğlu'nun tekrar IMF ekibine katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Pazarbaşıoğlu'nu "entelektüel bir lider" olarak tanımlayan Georgieva, Pazarbaşıoğlu'nun özellikle yükselen piyasa ekonomileri ve düşük gelirli ülkelerdeki insanlara yardımcı olacak politikaların nasıl tasarlanacağı konusunda önemli bir deneyime ve "mükemmel" yönetim becerilerine sahip olduğuna dikkati çekti.

Ceyla Pazarbaşıoğlu, Dünya Bankası Grubuna katılmadan önce 23 yıl boyunca IMF'de çalışmış ve fonun Para ve Sermaye Piyasaları Bölümü'nün başkan yardımcılığına kadar yükselmişti.

Pazarbaşıoğlu'nun IMF'deki yeni görevinde, ülke meselelerinin yanı sıra fonun politika geliştirme ve uygulamaları için stratejik vizyon sağlaması bekleniyor.

Ayrıca, Pazarbaşıoğlu'nun bu görevi kapsamında, IMF'nin Uluslararası Para ve Finans Komitesi, Kalkınma Komitesi ve G20 ile Birleşmiş Milletler'in de aralarında olduğu diğer kuruluş ve gruplarla ilişkilerini yürütmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Terk edilen tarım arazileri çevrim içi toplantıda görüşüldü
25 Ağustos 2020 20:10		 Aras Kargo'da hisse artışı tamamlandı
25 Ağustos 2020 19:12
'250 müteahhitlik firması arasında 44 Türk firma bulunmaktadır'
25 Ağustos 2020 13:01		 Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez!
25 Ağustos 2020 11:55
'Online İşlemler'e kaydedilen kart sayısı 1 milyonu aştı
25 Ağustos 2020 11:26		 Ayçiçeği fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü
25 Ağustos 2020 11:21
ASELSAN güneş enerjisinde ithalatı dönüştürecek
25 Ağustos 2020 11:12		 Bakan Varank: Canlanmaya süreklilik kazandıracağız
25 Ağustos 2020 10:57
'Bu keşif önceki keşiflerle kıyaslanamaz, bu dev bir saha'
25 Ağustos 2020 09:16		 Bu keşif Türkiye'yi üretim üssü yapar
25 Ağustos 2020 08:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:23 - Kafasına beton parçası düşen veteriner hayatını kaybetti22:20 - Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı22:10 - Koronavirüs böbrekleri de etkiliyor22:06 - Afet düzenlemesi yolda: İşte çalışmanın ayrıntıları22:02 - ANKA gemilerle aynı dili konuşacak21:52 - Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki: Külliyen reddediyoruz
21:32 - IMF'den Türk ekonomiste üst düzey görev21:10 - Bakan Varank'tan yerli aşı açıklaması: Nihayet ulaştı21:07 - Antalya'da köpük partilerine koronavirüs yasağı21:04 - Didem Uzel: Allah ABD'deki acile düşürmesin20:52 - Vali Yerlikaya, koronavirüs denetim verilerini açıkladı20:47 - Ali Babacan, koronavirüse yakalandı
20:24 - Erzincan'da, polislerin adliyeye silahsız giriş talebi, Valilikçe uygun görülmedi20:22 - Albayrak: Bir enerji projesinde başka bir ülke tehdit etti20:11 - Salda Gölü'nde ziyaretçi kısıtlamasına gidilmesi planlanıyor20:10 - Terk edilen tarım arazileri çevrim içi toplantıda görüşüldü20:03 - Diyarbakır'da iki aile arası silahlı kavga: 3 ölü
19:59 - Bakan Çavuşoğlu: Gerginliği artıran Yunanistan'dır
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den çok önemli resmi yazı: Tüm öğretmenler canlı ders verecek
14 ilde kına gecesi ve nişana yasak getirildi. Tüm kamu kurumlarında, ikramlar durduruldu
Virüs bulaştıktan sonra, en yoğun kaçıncı günde kendini hissettiriyor?
Nihat Hatipoğlu virüse yakalandığını açıkladı
Kronik rahatsızlığı olan öğrenciler hakkında karar
FOX TV'nin yeni ana haber sunucusu canlı yayında veda etti
İŞKUR'da 200 şube müdürünün ataması iptal edildi
MEB, özür durumu tayinlerini gece yarısı açıkladı
Ankara ve İzmir'de okul servis ücretleri belli oldu
İbrahim Kalın: Yeni müjdeler gelebilir...
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yürüyen merdiveni yürüyerek çıkmak 1
ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim 4
topuklu ayakkabı 2
coronavirüsü yenenlerin yeniden hastalığa yakalanması 2
masterchef 3
baş ağrısı 3
Onursal koordinatör 1
spor yapmak 2
koronavirüste 2.dalga ihtimali 2
Fatih Portakal 1
SON İLANLAR
Tunceli Munzur Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Trakya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Trabzon Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Muş Alparslan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hitit Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hakkari Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam