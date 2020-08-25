Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki: Külliyen reddediyoruz
|25 Ağustos 2020 21:52
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Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın Hamas yetkililerini kabulüne ilişkin olarak ABD Dışişleri haddini aşan bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamayı külliyen reddediyoruz. Gazze'de demokratik seçimlerle iktidara gelen Hamas'ın meşru temsilcisinin (ABD tarafından) terörist olarak nitelendirilmesi bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara katkı sağlamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
ABD NE DEMİŞTİ?
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus imzasıyla yayınlanan resmi açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı:
"ABD, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Ağustos'ta İstanbul'da iki Hamas liderini ağırlamasına güçlü bir şekilde karşı çıkıyor. Hamas, ABD ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanımlanıyor ve Erdoğan'ın ağırladığı iki yetkili 'Özel Belirlenmiş Küresel Teröristler' listesinde yer alıyor. Ağırlanan kişilerden biri, birden fazla terör saldırısı, kaçırma gibi eylemler nedeniyle ABD Adalet için Ödül Programı tarafından hakkında bilgi aranan isimlerden biri.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu terör örgütüyle hala devam eden teması yalnızca Türkiye'yi uluslararası toplumdan izole etmeye hizmet ediyor, Filistin halkının çıkarlarına zarar veriyor ve Gazze'den yapılan terör saldırılarını önlemek için küresel çabaları zedeliyor. Türkiye hükümetinin yüksek seviyelerle Hamas ile ilişkisi hakkında endişelerimizi belirtmeye devam ediyoruz. Bu görüşme, 1 Şubat'ta yapılan toplantıyla birlikte bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas yönetimini ağırladığı ikinci sefer."
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