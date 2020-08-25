Afet düzenlemesi yolda: İşte çalışmanın ayrıntıları

Deprem, heyelan ve sel riski olan bölgeler belirlenecek, risk havuzu oluşturulacak. Afet riskini en aza indirmek için yasal düzenleme çalışmalarına başlandı.

İçişleri Bakanlığı'nda çalışma ekibi oluşturuldu. Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve meslek odalarından oluşan Türkiye Afet Risk Azaltma Platformu kuruldu. Bu platform çalışmalarını tamamladıktan sonra gözler Meclis'e çevrilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de bir Fay Yasası çıkması zaruretini değerlendirdiklerini ve bir çalışma ekibi oluşturduklarını belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi ile beraber ona nasıl bir şey sunabiliriz, bizim neye ihtiyacımız var, Fay Yasası itibarıyla ne murad ediyoruz, ne ortaya koymaya çalışıyoruz, İl Afet Risk Azaltma Planlarıyla Fay Yasası'nı bütünleştirmenin nasıl bir önemi var, bunu bir şekilde ortaya koyacağız." demişti.

Fay hatları üzerinde yapılaşmaya izin verilmeyecek, yapılanlar yıkılacak

Yasa ile afet riski bulunan bölgeler için yapılaşma denetimi getirilecek. Fay hatları ve zonları üzerinde yapılaşma yasak olacak. Riskli bölgelere kurulan yapılar için ise kentsel dönüşüm devreye girecek.

Dere yatağına yapılan evlerin ve deprem kuşağındaki yapıların yıkımı, vatandaşların daha güvenli bölgelere taşınması planlanıyor. Binaların yaşı ile yapı durumuna göre nitelikli bir kentsel dönüşüm planlanacak. Şehir merkezlerinden başlayacak olan dönüşümle meskenlerin daha sağlam hale getirilmesi sağlanacak.

Bu veriler için belediyelerle ortak çalışma gerçekleştirilecek. Afet risklerine karşı toplumun her kesiminde bilinç düzeyinin yükseltilmesi hedefleniyor. Üniversitelerde seminerler, ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlenecek.

Düzenlemenin Meclis'in açılması ile yasalaşması bekleniyor

Çalışmaya Türkiye Büyük Millet Meclisi de dahil olacak. Hukuki inceleme yapılacak, raporlar teklif haline getirilecek. Düzenlemenin Meclis açıldıktan kısa süre sonra yasalaşması bekleniyor.