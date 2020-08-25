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Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

5 bin 137 metrelik rakımıyla, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
 25 Ağustos 2020 22:20
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Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

5 bin 137 metrelik rakımıyla, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

"Türkiye'nin Çatısı" olarak anılan ve 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip olan Ağrı Dağı'na yaz ayı olan Ağustos ayında kar yağdı. Türkiye'nin doğu ucunda, İran'ın 16 km batısında ve Ermenistan'ın 32 km güneyinde yer alan Ağrı Dağının zirvesine bu mevsimde kar yağması çoğu kişiyi şaşırtsa da yıl boyunca, başında karın eksilmemesinden dolayı bazı vatandaşlar tarafından da normal karşılanıyor. Bu mevsimde Ağrı Dağına karın yağmasının normal olduğunu belirten Sadık Güneş isimli vatandaş, "Ağrı Dağı zaten yıl boyunca soğuk olduğundan dolayı yıllardır başında kar eksik olmuyor. Bunun için bu mevsimde kar yağması normaldir. Ağrı Dağına bazı zaman Temmuz ve Ağustos ayında yarım metre kar yağmış 1-2 saat sonra bütün kar erimiştir. Şu an 8. ayın sonundayız 9. ve 10. ayın havası var. Burası böyle olunca orası hayli ile soğuk oluyor" dedi.

Ağrı Dağının zirvesinden yaklaşık 4 bin metresine kadar beyaza bürünmesi Iğdır ve Ağrı Dağının gözüktüğü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde net olarak gözlemlenebiliyor.
İhlas Haber Ajansı
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