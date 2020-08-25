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Kafasına beton parçası düşen veteriner hayatını kaybetti

Adana'da iş yerinin önünde otururken apartmanın 6. katındaki balkondan kopan beton parçasının kafasına düşmesi sonucu ağır yaralanan veteriner hekim, yoğun bakımda geçen 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
 25 Ağustos 2020 22:23
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Adana'da iş yerinin önünde otururken apartmanın 6. katındaki balkondan kopan beton parçasının kafasına düşmesi sonucu ağır yaralanan veteriner hekim, yoğun bakımda geçen 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesinde 4 Ağustos günü saat 18.45 sıralarında yaşanan olayda, veteriner hekim Burçin Serinöz, iş yerinin önündeki banka oturduğu sırada apartmanın 6. katından kopan bir beton kalıbı kafasına düştü. Ağır yaralanan Serinöz, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi Beyin Cerrahı Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Ancak Serinör, 21 gün süren yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybederek bugün hayata gözlerini yumdu. Adli tıp morguna kaldırılan Serinöz'ün naaşı yarın toprağa verilecek.
İhlas Haber Ajansı
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