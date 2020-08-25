Yer Ankara: Maske yok, sosyal mesafe yok
Ankara'nın Sincan ilçesinde kına gecesine katılan vatandaşlar korona virüse davetiye çıkardı. Vatandaşlar, ne maske taktı ne de sosyal mesafeye uydu.
|25 Ağustos 2020 22:26
|Yazdır
Ankara'nın Sincan ilçesinde kına gecesine katılan vatandaşlar korona virüse davetiye çıkardı. Vatandaşlar, ne maske taktı ne de sosyal mesafeye uydu.
Korona virüs vaka sayıları her geçen gün artarken, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen ve kuralların hiçe sayıldığı görüntüler korkutuyor. Bu kez görüntülerin adresi Başkent Ankara. Kentin Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi'nde düzenlenen kına gecesine katılan vatandaşlar, pes dedirtti. Kına gecesinde korona virüse yakalanmamak için olmazsa olmaz kurallardan olan maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı. Onlarca vatandaş, ne maske takarak ne de sosyal mesafeye uyarak, kol kola halay çekti. Bir vatandaş da o anları cep telefonu kamerasıyla an be an kaydetti.
8 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
25 Ağustos 2020 22:20
|Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı
25 Ağustos 2020 19:16
|Metrobüs yangınında kapıları açarak onlarca kişinin hayatını kurtardı
25 Ağustos 2020 18:41
|Antalya'da köpük partileri yasaklandı
25 Ağustos 2020 18:31
|Selden zarar gören 5 katlı öğretmenevi iş makineleriyle yıkıldı
25 Ağustos 2020 17:06
|Bir belediye başkanı daha testinin pozitif çıktığını açıkladı
25 Ağustos 2020 16:33
|Villa kiralamanın avantajları
25 Ağustos 2020 16:20
|Bakan Dönmez: Giresun'da elektrik faturalarını erteliyoruz
25 Ağustos 2020 15:59
|'El birliğiyle en kısa sürede eski günlere döneceğiz'
25 Ağustos 2020 15:42
|PCR test sonucu bekleyen vatandaşlara uyarı: Evde kalın
25 Ağustos 2020 15:04