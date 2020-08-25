1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erzurum Valisi: Pandemi döneminde 'organik bal tüketin

Erzurum Valisi Okay Memiş'ten pandemi döneminde "organik bal tüketin" önerisi: - "Pandemi döneminde Kovid-19 ile mücadelede bağışıklık sistemimizi en iyi şeklide güçlendirecek çok önemli bir gıda maddesi. Yani bir mucizevi bir ürün"
 25 Ağustos 2020 22:42
Yazdır

Erzurum Valisi Okay Memiş, pandemi döneminde organik bal tüketilmesini önerdi.

Memiş, bal hasadının başlamasıyla, üretiminin ve koloni sayısının artırılmasına yönelik yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Palandöken ilçesine bağlı Börekli Mahallesi'nde arıcılarla bir araya gelen Memiş, bitki florası yüksek bölgelerde yapılan organik bal üretimi hakkında yetiştiricilerden bilgi aldı.

Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin arı koloni sayısı bakamından 14'üncü sırada yer alan Erzurum'a, şehir dışından özellikle Karadeniz bölgesinden arıcıların geldiğini aktardı.

Organik bal üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla yapılan çalışmaların meyvesini toplamaya başladığını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Arı koloni sayımız ile ülke ortalamasının 14'üncü sırasındayız. Fena değil ama daha iyi olabiliriz. Çünkü Türkiye'deki meraların çoğu Erzurum'da. Bu ne demek sadece hayvancılık değil, hayvancılık tabiki yapacağız. Fakat bu meralarda aynı zamanda çiçek var, zengin bir flora var. Arıcılıkta da iyi para var ama dışarıdan gelen konuklarımız da bu kenti tercih ediyor. Çünkü burası bulunmaz bir floraya sahip. Hakikaten bu şey çok önemli, arı gerçekten mucizevi bir hayvan, üretimi de böyle mucizevi. Bal çok besleyici bir gıda maddesi."

Memiş, organik balın özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tüketilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Vücudun bağışıklık sisteminin güçlenmesi için organik bal tüketilmesini tavsiye eden Memiş, "Pandemi döneminde Kovid-19 ile mücadelede bağışıklık sistemimizi en iyi şeklide güçlendirecek çok önemli bir gıda maddesi. Yani bir mucizevi bir ürün." dedi.

Öte yandan Vali Memiş ile bal hasadına katılan Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Başsavcısı Ünal Bingül ve Tarım İl Müdürü Osman Akar'ın kovanların yanına gelmeye çekinmeleri ilginç görüntüler oluşturdu.

Arı kovanlarının açıldığı anda protokolün uzaklaştığını gören Erzurum Arıcılar Birliği Başkanı Taner Bayır, "Yakına gelin bir şey olmaz" demesi üzerine Memiş, "Böyle iyi buradan bakalım biz" karşılığını verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
26 Ağustos 2020'den önmeli gündem başlıkları
26 Ağustos 2020 00:00		 MSB acı haberi duyurdu: Libya'da bir askerimiz şehit oldu
25 Ağustos 2020 23:08
Ukrayna'dan Çavuşoğlu, Kalın ve Bayraktar'a devlet nişanı
25 Ağustos 2020 23:02		 Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki: Külliyen reddediyoruz
25 Ağustos 2020 21:52
Bakan Varank'tan yerli aşı açıklaması: Nihayet ulaştı
25 Ağustos 2020 21:10		 Ali Babacan, koronavirüse yakalandı
25 Ağustos 2020 20:47
Albayrak: Bir enerji projesinde başka bir ülke tehdit etti
25 Ağustos 2020 20:22		 Bakan Çavuşoğlu: Gerginliği artıran Yunanistan'dır
25 Ağustos 2020 19:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilerle toplantı yaptı
25 Ağustos 2020 19:53		 Yeni vaka sayısı bin 500'ü geçti
25 Ağustos 2020 19:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - GYS sonucunda üst dereceli müdür kadrosuna atandığımda mali haklarım ne olur?00:00 - 26 Ağustos 2020'den önmeli gündem başlıkları23:53 - 'Koronavirüsle mücadele de halka büyük görev düşüyor'23:50 - 'Covid-19 enfeksiyonu sigara içenlerde daha ağır seyrediyor'23:48 - Gaziantep İl Sağlık Müdürü de koronavirüse yakalandı23:45 - Türk doktor: Kimse gençliğine ya da sağlığına güvenmesin
23:12 - Herke Adası açıklarında 80 göçmeni taşıyan bot battı23:08 - MSB acı haberi duyurdu: Libya'da bir askerimiz şehit oldu23:06 - Kozan'daki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı23:05 - THY'den ikram açıklaması23:02 - Ukrayna'dan Çavuşoğlu, Kalın ve Bayraktar'a devlet nişanı23:01 - Uyuşturucu taciri: Terörist olup bekçilere sıkacaksın
22:59 - Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti22:42 - Erzurum Valisi: Pandemi döneminde 'organik bal tüketin22:41 - Kırmızı bültenle aranan 2 terörist teslim oldu22:35 - Yarım milyonluk gaspa uğrayan kişi dizi oyuncusu çıktı22:26 - Yer Ankara: Maske yok, sosyal mesafe yok
22:23 - Kafasına beton parçası düşen veteriner hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
26 Ağustos 2020'den önmeli gündem başlıkları
GYS sonucunda üst dereceli müdür kadrosuna atandığımda mali haklarım ne olur?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fatih Portakal 1
ölüm 1
gram altının 425 liraya çıkması 1
masterchef 2
serdar tatlı 1
formula 1'in yeniden türkiye'ye dönmesi 1
topuklu ayakkabı 2
coronavirüsü yenenlerin yeniden hastalığa yakalanması 2
23.08.2020 Giresun'da sel felaketi 2
baş ağrısı 3
SON İLANLAR
Tunceli Munzur Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Trakya Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Trabzon Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Muş Alparslan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hitit Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hakkari Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam