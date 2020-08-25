Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde devam edecek.
|25 Ağustos 2020 22:59
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde devam edecek.Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK deplasmanında boy gösterdi. Yunanistan temsilcisi ilk yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı.
Beşiktaş'ın tek golü Larin'den geldi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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