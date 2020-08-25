Uyuşturucu taciri: Terörist olup bekçilere sıkacaksın
|25 Ağustos 2020 23:01
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Aksaray'da bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu ve üzerinde yapılan aramada eroin, esrar ve Afgan macunu 3 ayrı uyuşturucu madde çıkan şüpheli, "Savcı gelsin, bu bekçilere terörist olacaksın ki mermi sıkacaksın ondan sonra adam olacak" dedi.
Olay, Çerdiğin Mahallesi Hasas Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan gece bekçileri bir şahsın durumundan şüphelenerek durdurdu. Bekçilerin kimlik sorduğu Yasin I. (22) kimlik ibraz etmemesi üzerine bekçiler şahsı gözaltına almak istedi. Bu sırada şüpheli bekçilere mukavemette bulunarak kaçmak isterken, şüpheli bekçiler tarafından güçlükle gözaltına alındı. Bekçilerin şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada bir miktar eroin, bir miktar esrar ve yine uyuşturucu madde olan bir miktar Afgan macunu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildiği Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına yaptığı konuşmasında herkesi hayrete düşürdü. Ayağına savcıyı isteyen şüpheli Yasin I., "Beni savcıyla görüştürün, idrar midrar vermem savcıyla görüştürün. Savcıyla görüşmediğim sürece hiçbir şey vermem. Size söylüyorum, uğraştırırım. Savcı gelsin, ne istiyorsa vereceğim. Bunlara terörist olacaksın ki mermi sıkacaksın bu bekçilere ondan sonra adam olacak. Onu istiyorlar. Suçsuz yere geldi vurdu bize. Niye vuruyorsun kardeşim sen bana gece gece? Hayırdır?" dedi. Bekçiler şüpheliden şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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