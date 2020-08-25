Kozan'daki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
|25 Ağustos 2020 23:06
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Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını iki gün süren mücadeleyle kontrol altına alındı. Sabotaj ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kozan'ın Kuyubeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 23 Ağustos'ta başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, iki gün süren mücadele sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, sabotaj sonucu çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheli 3 kişi gözaltına alındı. S.C. ( 34), M.U. ( 61), E.U. (16) adlı şahıslar, ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.
Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Süleyman Elban ve milletvekilleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
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