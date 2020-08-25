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MSB acı haberi duyurdu: Libya'da bir askerimiz şehit oldu

MSB: "Trablus-Libya'da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
 25 Ağustos 2020 23:08
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MSB acı haberi duyurdu: Libya'da bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da görevi esnasında rahatsızlanan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Trablus/Libya'da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Bakan Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da şehit olan asker için taziye mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Silah arkadaşımız 25 Ağustos 2020 tarihinde Trablus/Libya'da görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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