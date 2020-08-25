Herke Adası açıklarında 80 göçmeni taşıyan bot battı

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN ÖĞRENCİLER HAKKINDA KARAR Öğrenciler, e-Nabız Sistemi'nden veya Sağlık Bakanlığınca belirlenecek diğer usullerle alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, eğitimlerini Kovid-19 salgını süresince uzaktan eğitim ile sürdürebilecek- Devlet okullarında kayıt, özel grup sınıfları, öğretmen seçimi, teknolojik veya fiziki olanaklar, yabancı dil eğitimi gibi sınıf ayrımcılığına sebep olacak ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalar yapılamayacak