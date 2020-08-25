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Gaziantep İl Sağlık Müdürü de koronavirüse yakalandı

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Tiryaki korona virüse yakalandı.
 25 Ağustos 2020 23:48
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Gaziantep İl Sağlık Müdürü de koronavirüse yakalandı

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Tiryaki korona virüse yakalandı.

Gaziantep'te Dr. Serdar Sarıfakı'nın yerine İl Sağlık Müdürlüğüne atanan ve bir hafta önce yeni görevine başlayan Dr. Ümit Tiryaki korona virüse yakalandı. Korona virüs testi pozitif çıkan Tiryaki'nin tedavisine başlandığı öğrenildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Tiryaki, 22 Ağustos'ta Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında, Gaziantep'te yapılan 'Pandemi Kurulu Toplantısı'na da katılmıştı.
İhlas Haber Ajansı
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