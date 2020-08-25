Gaziantep İl Sağlık Müdürü de koronavirüse yakalandı
Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Tiryaki korona virüse yakalandı.
|25 Ağustos 2020 23:48
|Yazdır
Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Tiryaki korona virüse yakalandı.
Gaziantep'te Dr. Serdar Sarıfakı'nın yerine İl Sağlık Müdürlüğüne atanan ve bir hafta önce yeni görevine başlayan Dr. Ümit Tiryaki korona virüse yakalandı. Korona virüs testi pozitif çıkan Tiryaki'nin tedavisine başlandığı öğrenildi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Tiryaki, 22 Ağustos'ta Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında, Gaziantep'te yapılan 'Pandemi Kurulu Toplantısı'na da katılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Koronavirüsle mücadele de halka büyük görev düşüyor'
25 Ağustos 2020 23:53
|'Covid-19 enfeksiyonu sigara içenlerde daha ağır seyrediyor'
25 Ağustos 2020 23:50
|Türk doktor: Kimse gençliğine ya da sağlığına güvenmesin
25 Ağustos 2020 23:45
|Koronavirüs böbrekleri de etkiliyor
25 Ağustos 2020 22:10
|Ali Babacan, koronavirüse yakalandı
25 Ağustos 2020 20:47
|Karantinada olması gereken kişi seyahat ederken yakalandı
25 Ağustos 2020 19:50
|Yeni vaka sayısı bin 500'ü geçti
25 Ağustos 2020 19:43
|Vali Günaydın iddiaları yalanladı: Hepsi gerçek dışı
25 Ağustos 2020 19:40
|Virüs bulaştıktan sonra, en yoğun kaçıncı günde kendini hissettiriyor?
25 Ağustos 2020 01:49
|Testi pozitif çıkan şahıs yolcu otobüsünde yakalandı
24 Ağustos 2020 21:46