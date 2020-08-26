Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde değişiklik
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
|26 Ağustos 2020 00:31
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 20/8/2020 tarihli ve 31219 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "81 inci maddesinde" ibaresi "80 inci maddesinde" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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