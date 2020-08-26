Ağrı'da görev yapan doktor koronadan hayatını kaybetti
Ağrı'da görev yapan uzman doktor Ahmet Aydın Şener, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
|26 Ağustos 2020 00:42
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Ağrı'da görev yapan uzman doktor Ahmet Aydın Şener, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağrı Tabip Odası'ndan Şener'in vefatına ilişkin yapılan açıklamada, "Tüm genç hekimlere örnek olan çok değerli hocamız Sayın Dr.Ahmet Aydın Şener hocamızı COVID-19'dan kaybetmenin acısını yaşıyoruz" denildi.
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