Esnek çalışma Genelgesi sonrasında ne olacak?

26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan esnek çalışma genelgesi, 22 Mart 2020 tarihinde yayımlanan esnek çalışma Genelgesiyle tıpa tıp aynıdır.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi, esnek çalışma konusundaki takdiri kamu kurumlarına bırakmıştır.

Şimdi bugünden itibaren kamu kurumları yine Mart ayında olduğu esnek çalışma genelgesi çıkaracaktır. Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi kurumların nasıl hareket edeceği bu kurumsal düzeydeki Genelgelerle belli olacaktır. Ancak öyle tahmin ediyoruz ki, tüm kamu kurumları Mart ayında yaptığı uygulamayı tekrarlayacaktır.

Tüm kamu çalışanlarının esnek çalışma için (dönüşümlü veya uzaktan) kendi kurumlarının çıkaracağı esnek çalışma genelgelerini beklemesi gerekmektedir.