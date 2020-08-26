Esnek çalışma Genelgesi sonrasında ne olacak?
|26 Ağustos 2020 10:05
|Yazdır
26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan esnek çalışma genelgesi, 22 Mart 2020 tarihinde yayımlanan esnek çalışma Genelgesiyle tıpa tıp aynıdır.
Cumhurbaşkanlığı genelgesi, esnek çalışma konusundaki takdiri kamu kurumlarına bırakmıştır.
Şimdi bugünden itibaren kamu kurumları yine Mart ayında olduğu esnek çalışma genelgesi çıkaracaktır. Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi kurumların nasıl hareket edeceği bu kurumsal düzeydeki Genelgelerle belli olacaktır. Ancak öyle tahmin ediyoruz ki, tüm kamu kurumları Mart ayında yaptığı uygulamayı tekrarlayacaktır.
Tüm kamu çalışanlarının esnek çalışma için (dönüşümlü veya uzaktan) kendi kurumlarının çıkaracağı esnek çalışma genelgelerini beklemesi gerekmektedir.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Esnek çalışmaya dair örnek usul ve esaslar
26 Ağustos 2020 11:36
|ÖSYM 1 günde açıklanabilecek YKS tercihlerini 2 haftadır açıklayamıyor
26 Ağustos 2020 09:37
|İŞKUR'da 200 şube müdürünün ataması iptal edildi
25 Ağustos 2020 14:53
|İzindeyken çağrılmasına rağmen göreve dönmeyen memur hakkında işlem yapılabilir mi?
25 Ağustos 2020 14:05
|Mahkemelere dışardan görevlendirilen sosyal hizmet görevlilerine ücret ödenir mi?
25 Ağustos 2020 11:12
|Memurlar, ticari araç alabilir mi?
24 Ağustos 2020 11:07
|Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü güvenlik soruşturması yapabilir mi?
20 Ağustos 2020 17:09
|İki polisin açığa alınmasına büyük tepki!
20 Ağustos 2020 16:03
|Memurlar.net üyeleri, 'Üyelik Şifrelerini' daha güçlü şifreler ile değiştirmeli!
20 Ağustos 2020 15:05
|CBK ile yurt dışı teşkilatı kurulması veya burs verilmesi Anayasa'ya aykırı mı?
20 Ağustos 2020 09:30