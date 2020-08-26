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Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 26 Ağustos 2020 06:30
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Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
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