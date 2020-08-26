Doğu Akdeniz'de savaş çanları her geçen gün daha yüksek sesle çalıyor

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet yürüttüğü bölgede Navtex (deniz duyurusu) yayınlayıp tatbikat başlatan Yunanistan, kışkırtan hamleleriyle Doğu Akdeniz'de istikrarı baltalıyor. Amerika, Fransa, İtalya, Mısır, Güney Kıbrıs ile Birleşik Arap Emirlikleri ordularının gemi ve uçak desteği verdiği tatbikat, Türkiye ile Yunanistan'ı yine savaşın eşiğine getirdi. Girit güneyinden doğu istikametinde ilerleyen 6 ülke destekli Yunan donanmasını Libya açıklarında Türk savaş gemileri karşılayacak. ABD fırkateyninin bölgeye ulaştığını duyurarak tatbikatın gerçek mermilerle yapılacağını kaydeden Yunanlılara göre sözkonusu faaliyet "Ankara'ya mesaj" niteliğinde. Atina'nın atacağı yanlış bir adım tüm bölgeyi ateş topuna çevirebilir.

GEMİLER TETİKTE BEKLİYOR

Girit-Libya arasındaki sularda tetikte bekleyen, aynı zamanda Antalya kıyılarından 250 kilometre güneyde Oruç Reis'i koruyan onlarca Türk savaş gemisi, her ihtimale karşı teyakkuz durumunda. Yunan tatbikatının hazırlık safhası dün geride bırakıldı; 'düşman' gemilerinin ilan edilen tatbikat sahasına bugünden itibaren ulaşması bekleniyor. Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarına yönelik en ufak bir taciz durumunda gerekli karşılık verilecek. Sözkonusu bölgede Yunanistan'ın Navtex ilan hakkı olmadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oruç Reis'in hedef alınması halinde düşman unsurların misliyle karşılık göreceğini önceki gün bir kez daha vurgulamıştı.

12 GÜN ÖNCE ÇARPIŞMIŞTIK

Bugün ve yarın devam edecek tatbikata ilişkin servis edilen görüntülere göre Fransa, Yunanistan'a hem gemi hem de Rafale jetleriyle destek veriyor. BAE ise gönderdiği 4 adet F-16 ile Girit güneyinde varlık gösteriyor. Yunan medyası, ABD fırkateyni USS Winston Churchill'in fotoğraflarını paylaşarak deniz helikopterlerinin de gösteride yer aldığını yazdı. Doğu Akdeniz'de giderek tırmanan gerilimi yorumlayan İngiliz basını 'savaş riskinin arttığına' dikkat çekti. Atina-Ankara arasındaki gerilimin benzeri 12 Ağustos'ta da yaşanmış, Oruç Reis'e yaklaşmak isteyen Yunan fırkateyni Limnos, bölgede bulunan Kemalreis fırkateynince 'burun buruna çarpışmak suretiyle' uzaklaştırılmıştı.

Kıymet Sezer