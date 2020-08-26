Nöbetçi öğretmene 'korona' görevi
|26 Ağustos 2020 07:05
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Pandemi nedeniyle mart ayında uzaktan eğitime geçen eğitim kurumlarında öğretmenler hafta başından itibaren mesleki gelişim programlarına başladı. Öğretmenlere 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu' dağıtıldı.
Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ve öğrencilerin uyması gereken kuralları içeren kılavuzundan detaylar şöyle:
* Velilerin zorunlu haller dışında okul bahçesine alınmamasını nöbetçi öğretmenler
sağlayacak.
* Velilerin çocuklarını bırakırken ve alırken fiziksel mesafeye uymaları amacı ile okul girişine konulan belirleyici işaretlerin uygunluğunu kontrol edecekler.
* Öğrencilerin okula ve sınıflara fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak girmelerini nöbetçi öğretmenler sağlayacak.
* Ders araları ve okul çıkışlarında öğrencilerin fiziksel mesafe kurallarına uymalarını ve kapı, koridor ve diğer alanlarda yığılmaları önlemekte nöbetçi öğretmenin görevi olacak.
* Öğrencilerin, okul bahçesinde fiziksel mesafeye uygun şekilde yerleştirilen yer işaretlerine uyup uymadığını da nöbetçi öğretmenler denetleyecek.
Fazlı Şahan
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