Yangına müdahale eden itfaiye personeline tüfekle ateş açıldı
|26 Ağustos 2020 06:50
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Alınan bilgiye göre Aydos Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri devriye görevi sırasında ormanda yangın görünce itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Yakacık İtfaiye İstasyonu personeline araçtan indiğinde av tüfeğiyle ateş edildi. İtfaiye personeli Yasin Öztürk, saçmanın karnını sıyırması sonucu hafif şekilde yaralandı.
Ateş eden iki şüpheli olay yerinden kaçtı, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İhbar üzerine olay yerine asayiş, özel harekat ve olay yerine inceleme ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince çevrede incelemede bulunuldu ve kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin, ormandaki elektrik panosundan çaldıkları kabloları yaktıkları anlaşıldı.
Aydos Orman İşletme Müdürlüğü görevlisi Celil Eroğlu, yaptığı açıklamada, orman yangınlarına karşı sürekli devriye attıklarını ve bu sırada yangını görmeleri üzerine itfaiyeye haber verdiklerini söyledi.
İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme hortumunu çıkarırlarken ormandan ateş edildiğini belirten Eroğlu, daha sonra polis ekiplerine haber verdiklerini kaydetti.
- "Silah sesiyle birlikte karnımda yanma hissettim"
Yaralanan itfaiye personeli Yasin Öztürk ise ihbar üzerine olay yerine geldiklerini, alevi gördükleri yerde araçtan indikleri sırada ateş edildiğini duyduklarını ve silah sesiyle birlikte karnında bir yanma hissettiğini söyledi.
Yangını söndürdüklerini ve daha sonra üzerindeki kıyafetleri çıkarıp baktığında karnından saçmanın sıyırıp geçtiğinin izinin olduğunu gördüğünü ifade eden Öztürk, ateş eden kişileri göremediklerini anlattı.
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