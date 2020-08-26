Ahlat'tan 'yeniden diriliş' mesajı

Anadolu'yu 'Türk yurdu' yapan Malazgirt destanının 949. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Bugün de devam edecek kutlamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılıyor.

BAHÇELİ KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bitlis'in Ahlat ilçesinde MHP lideri Devlet Bahçeli karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, ilk olarak Ahlat'taki Gençlik Merkezinin açılışını yaptı. Birlik beraberlik mesajları veren Erdoğan ve Bahçeli, artık yükseliş sürecinin başladığını söyledi. 'Diriliş'in yerini 'yükseliş'e bıraktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "2023 hedeflerimize yürüyoruz" dedi.

Erdoğan "Bugün gerek Selçuklunun ilk adımlarını oluşturan kabristanın olduğu bölgede Ahlat'ta gerekse buradan inşallah yarın (bugün) sabah çıkacağımız yolculukta Malazgirt ve bütün bunlarla birlikte Külliye'mizin açılışını yapacağız. Bu vesile ile bu güzel gençlik kampımızın gençlerimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Gerek İçişleri Bakanlığımıza gerekse işletmesini yürütecek Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini

SELÇUKLU MEZARLIĞI'NDA DUA

Erdoğan, daha sonra UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Hanım da eşlik etti. Erdoğan, mezarlık önünde Türk bayraklarıyla bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

ALPARSLAN, FATİH VE ERDOĞAN İÇİN ÜÇ OK

Erdoğan ve Bahçeli, daha sonra Cumhurbaşkanlığı otobüsüne binerek Okçular Vakfının aktivite alanına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, burada oluşturulan Han Çadırı önünde fotoğraf çektirdikten sonra bir süre çadırda geleneksel müzikleri dinleyip sohbet etti.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra gösteri alanında golf araçlarına binerek tribündeki yerlerini aldılar. Burada ilk olarak Okçular Vakfı sporcuları gösteri yaptı. Gösteride son üç ok, Sultan Alparslan, Fatih Sultan Mehmet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için atıldı. Erdoğan ve beraberindekiler, Malazgirt Zaferi'nin canlandırıldığı gösteriye de izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler akşam da Ahlat'ta inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin açılışı gerçekleştirdi.

"KAHRAMANLARI YAD EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun "Malazgirt Marşı" şiirinin bir bölümünü okuyan Erdoğan, "Milletim adına Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı. Videolu paylaşımda, Oruç Reis sismik araştırma gemisi ve Fatih sondaj gemisi ile Akıncı TİHA'nın görüntülerine de yer verildi.

EBRU KARATOSUN