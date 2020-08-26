Bakan Dönmez: Gazı bulduk, çıkarmayı da biliriz
|26 Ağustos 2020 07:48
|Yazdır
Bazı kesimler 320 milyar metreküp gaz için "O kadar da yüksek bir rezerv değil" şeklinde değerlendirme yaparken, bir bölümü de "Çıkarması maliyetli" iddiasında bulunuyor.
Eleştiriler hakkında açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Bu sahalarda operasyon bize ait, ortağımız da yok. Bulduktan sonra çıkarmasını da biliriz. Kimsenin endişesi olmasın" dedi. Daha önce 800 milyar metreküplük keşif iddialarının hatırlatılması üzerine Dönmez "Bu rakamı kim nereden aldı, nasıl hesap etti bilmiyoruz, itibar etmiyoruz. Sakarya gaz sahasının potansiyeli ortada. Ümit ederiz ki bu rakamlara ulaşalım ama bugünden bir şey söylemek sağlıklı olmaz" dedi.
Çıkarılacak gazın ithal edilene göre çok daha ekonomik olacağını, vatandaşın ucuz yakıt kullanacağını belirten Dönmez, keşiflerin devamı halinde dış pazarlara ihraç imkanı bulacaklarını ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Uydu ve uzay'da online buluşma
26 Ağustos 2020 08:09
|Albayrak: Doğalgaz keşfi 83 milyona indirim olarak yansıyacak
26 Ağustos 2020 08:03
|Büyükşehir'in dev yatırımı Türkiye'nin gündeminde
26 Ağustos 2020 07:40
|IMF'den Türk ekonomiste üst düzey görev
25 Ağustos 2020 21:32
|Terk edilen tarım arazileri çevrim içi toplantıda görüşüldü
25 Ağustos 2020 20:10
|Aras Kargo'da hisse artışı tamamlandı
25 Ağustos 2020 19:12
|'250 müteahhitlik firması arasında 44 Türk firma bulunmaktadır'
25 Ağustos 2020 13:01
|Bakan Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez!
25 Ağustos 2020 11:55
|'Online İşlemler'e kaydedilen kart sayısı 1 milyonu aştı
25 Ağustos 2020 11:26
|Ayçiçeği fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü
25 Ağustos 2020 11:21