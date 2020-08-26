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Bakan Dönmez: Gazı bulduk, çıkarmayı da biliriz

Türkiye'de büyük bir kesim Karadeniz'de ve 320 milyar metreküp olarak açıklanan doğalgaz rezervinin sevincini yaşarken, birileri de çeşitli eleştirilerle keşfin değerini azaltmaya çalışıyor
 26 Ağustos 2020 07:48
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Bakan Dönmez: Gazı bulduk, çıkarmayı da biliriz

Bazı kesimler 320 milyar metreküp gaz için "O kadar da yüksek bir rezerv değil" şeklinde değerlendirme yaparken, bir bölümü de "Çıkarması maliyetli" iddiasında bulunuyor.

Eleştiriler hakkında açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Bu sahalarda operasyon bize ait, ortağımız da yok. Bulduktan sonra çıkarmasını da biliriz. Kimsenin endişesi olmasın" dedi. Daha önce 800 milyar metreküplük keşif iddialarının hatırlatılması üzerine Dönmez "Bu rakamı kim nereden aldı, nasıl hesap etti bilmiyoruz, itibar etmiyoruz. Sakarya gaz sahasının potansiyeli ortada. Ümit ederiz ki bu rakamlara ulaşalım ama bugünden bir şey söylemek sağlıklı olmaz" dedi.

Çıkarılacak gazın ithal edilene göre çok daha ekonomik olacağını, vatandaşın ucuz yakıt kullanacağını belirten Dönmez, keşiflerin devamı halinde dış pazarlara ihraç imkanı bulacaklarını ifade etti.
İhlas Haber Ajansı
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