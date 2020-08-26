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Albayrak: Doğalgaz keşfi 83 milyona indirim olarak yansıyacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Karadeniz'deki gazın Türkiye'ye Merkez Bankası gibi bir rezerv sağladığını belirterek, gazı TPAO'nun çıkaracağını ve 83 milyon vatandaşın hayatına dokunacağını söyledi 83 milyona indirim olarak yansıyacak
 26 Ağustos 2020 08:03
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Albayrak: Doğalgaz keşfi 83 milyona indirim olarak yansıyacak


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın tıpkı Merkez Bankası döviz rezervi gibi düşünülebileceğini ifade ederek, "Türkiye rezervine bir rezerv daha eklemiştir" dedi.

NTV'de canlı yayında gazetecilerin doğal gaz keşfi ve bunun ülkeye etkileriyle ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Albayrak, doğal gaz çıkarıldığında Türkiye'nin döviz fazlası vereceği bir dönem başlayacağını söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un keşfedilen gazın piyasa değerinin 80 milyar dolar olabileceğini söylediğini hatırlatan Berat Albayrak, bu tutarın, gaz ithalatında alınacak indirimler gibi endirekt etkileriyle 100 milyar doları geçebileceğini ifade etti. Albayrak şöyle dedi:

TPAO çıkaracak

"Bu rezerv, aynı zamanda Merkez Bankası gibi bir rezervdir. Sadece bu keşif olarak konuşuyorum. Türkiye rezervine bir rezerv daha eklemiştir. 320 milyar metreküp olarak söylenen ilk kuyunun fazı, bu kuyunun gerisinde 2 katman daha var. Karadeniz'den iyi haberler gelmeye devam edecek. Karadeniz'deki güzel haberlerin Akdeniz'de de olmaması için hiçbir sebep yok. Dördüncü gemi yatırımından da çekinmeyeceğiz."

Doğal gazın alt yapı itibariyle çok iyi bir zeminde bulunduğunu belirten Albayrak, gazı çıkarmak için 5-6 milyar dolarlık yatırım gerektiğinin konuşulduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Çok daha az maliyetle çıkaracağız. Bu yatırım için bütçe ve imkanlara da sahibiz. TPAO doğal gazı çıkaracak kendi sistemine sahiptir. Bu konuşulan rakamların daha az maliyetinde, çok daha kaliteli bir şekilde, ağırlıklı kendi mühendislerimiz kendi imkanlarımızla çıkaracağız."

Albayrak doğal gazın, hedeflenen 2023 yılından önce çıkarılabileceğini kaydetti. Doğal gaz üretiminin başlamasıyla TPAO ve BOTAŞ'ın bilançolarının büyüyeceğini ve dünya çapında enerji şirketleri haline geleceğini ifade eden Bakan Berat Albayrak, bu şirketlerin halka açılmasının gündeme gelebileceğini söyledi.

Üçlü ucuzluk

Doğal gazın çıkarılmasıyla Türkiye'nin enerji üreticisi ülkeler ligine geçeceğini belirten Albayrak, bu durumun 83 milyon vatandaşın hayatına indirim olarak dokunacağını vurguladı. Albayrak hem vatandaşın doğal gaz faturasının ucuzlayacağını, hem sanayinin maliyetlerinin düşeceğini ve rekabetçiliğinin artacağını hem de doğal gazdan üretilen elektriğin ucuzlamasının vatandaşa ve sanayiye yansıyacağını anlattı. Albayrak bu ucuzlamanın hem ithal edilen doğal gazın fiyatının düşürülmesiyle hem de yerli gazın uygun maliyetle üretilip sisteme verilmesiyle sağlanacağını ifade etti.

Türkiye yeni bir süreci başlattı

Albayrak, "Türkiye enerji bağımlılığı anlamında yeni bir çağın sürecini başlattı. Hem psikolojik hem maddi olarak bir duvarı yıktı" dedi. Son süreçle TPAO ve BOTAŞ'ın farklı bir lige çıkacağını anlatan Albayrak "Keşiflerle birlikte bu iki şirketin halka arz sürecinin önü açılacak" ifadelerini kullandı.

Rusya ile yeni işbirliği

Türkiye'nin, yılda 30-40 ton petrol, 40-45 milyar metreküp doğal gaz ithal ettiğini ve bunun için 40-45 milyar dolar ödediğini belirten Albayrak, Karadeniz'deki keşifle ülkenin elinin güçlendiğini ve söz konusu ithalat kontratlarında indirim pazarlığı yapabileceğini ifade etti. Bunun yanı sıra Türkiye'nin de enerji üreticisi konumuna geçmesiyle yeni işbirliklerinin de doğabileceğini ifade eden Albayrak, Rusya'yı işaret etti. Albayrak, "Rusya en zor dönemimizde bile bizi yarı yolda bırakmadı, güvenilir tedarikçi oldu. Yeni kapılar söz konusu olabilir" dedi.

Madencilik sürprizi var

Bakan Albayrak, "Önümüzdeki yıllarda bir sürpriz de madencilik alanında gelecek. Bir değil daha fazla müjde bekliyoruz" dedi. Madencilik alanında aramaların, son teknolojiyle toprak analizleri yapılıp haritalar çıkarılarak yapıldığını belirten Albayrak, kömür, altın ve nadir toprak elementleri konusunda gelişmeler olabileceğini kaydetti.
NTV
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