'Uydu ve uzay'da online buluşma

Yüzde 85'i yabancı olmak üzere 16 bin kişinin kayıt yaptırdığı fuar boyunca ABD Uzay Kuvvetleri'nden Dr. Joel B. Mozer ve Rusya'dan Glavkosmos üst yöneticisi Dmitry Loskutov gibi önemli konuşmacıların yer alacağı 'webinar'lar da düzenlenecek.

Capital Exhibition CEO'su Hakan Kurt, uydu üreticileri ve operatörleri, mekanik ve alet sağlayıcılar, ekipman üreticilerinin de katılacağı serginin endüstriyi çevrimiçi olarak bağlayacağını söyledi. Kurt, etkinlikte kamuoyuna açık 8 uzmanlaşmış webinar, 2 anahtar konuşmacı oturumu düzenleneceğini, ayrıca sınırlı katılımcıyla 3 özel çalışma toplantısı yapılacağının da altını çizdi. Kurt, şöyle devam etti:

Uzay çalışmaları

"1 trilyon dolarlık bütçenin yüzde 80'ine hükmeden aktörler fuarda temsil edilecek. Katılımcılar, fuar vesilesiyle ekosisteme erişme şansı yakalayacak. Firmalar arasında 2 bin civarında kayıtlı görüşme programladık."

Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasıyla uzay çalışmalarına yönelik önemli bir adım atıldığını vurgulayan Kurt, fuarda Türkiye'nin uzay stratejilerinin de dünyaya anlatılacağını söyledi. Kurt, "Bu yıl fırlatılacak 5A uydusunun kabiliyetleri Türksat, Airbus, SpaceX ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından anlatılacak" dedi.

'Önem kazanacak'

TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen ise, "Gelişen teknolojilerin en fazla fırsat yarattığı alanlardan biri uzay. Önümüzdeki yıllarda çok daha fazla önem kazanacak. Uzayın ülkelerin geleceklerine ait doğru bir yatırım alanı olduğu görülüyor. Uzay ajansının kurulmasıyla birlikte de uluslararası platformlarda varlığımızı göstermeye başladık" ifadelerini kullandı.