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Reina'daki gibi katliam yapacaktı

İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu belirlenen DAEŞ'li terörist H.S. uzun namlulu silah, beş adet şarjör ve 150 adet fişekle birlikte yakalandı.
 26 Ağustos 2020 08:13
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Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre: Aldığı bir istihbarat paylaşımını değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat ekipleri, terör örgütü DAEŞ'in Suriye'de bulunan kamplarında aldığı eğitim sonrası Türkiye'ye dönüp bir süre Gaziantep'te kalan bir DAEŞ'linin Reina benzeri bir katliam saldırısı yapmak üzere İstanbul'a geldiğini belirleyince alarma geçti.

Yapılan takip ve izlemeler sonrasında, Beyoğlu Taksim'de saldırı amaçlı olarak keşif çalışması da yaptığı belirlenen H.S. isimli teröristin saldırıyı gerçekleştirmek üzere kullanacağı silahı almaya gittiği sırada harekete geçen TEM Antiterör timleri, Küçükçekmece'de bir otel odasına operasyon düzenledi. Operasyonda H.S. gözaltına alınırken aramada bir Kalaşnikof tüfek ile bu tüfeğe ait beş adet şarjör ve 150 adet fişek ele geçirildi. H.S.'nin telefonu ve özel eşyaları üzerinde yapılan incelemede ise, örgütün merkeziyle kurduğu yazışmalar ve saldırı öncesi keşif yaptığı bölgenin kendisi tarafından çekilip örgüt merkezine gönderilmiş fotoğrafları tespit edildi. İşlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan ve Türk uyruklu olduğu öğrenilen şüphelinin bağlantıları üzerine araştırmanın ise sürdüğü öğrenildi.
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