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Türkiye'nin Hafter'i yalnızlaştırma planı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin ateşkes ilanı sonrası süreci izleyen Türkiye, isyancı Hafter'e verilen desteğin de azalmasını bekliyor
 26 Ağustos 2020 08:38
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Türkiye'nin Hafter'i yalnızlaştırma planı

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre: Türkiye, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) ateşkes ilanının ardından süreci yakından takip ederken, "Hafter'i yalnızlaştırma" planında da önemli yol aldı. UMH'nin ateşkes ilanının Libya Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih tarafından da kabul edilmesi ve Hafter'in ise bu tavrı eleştirmesiyle Ankara, "Hafter'in masa dışında bırakılması" tezini daha güçlü bir şekilde dillendirmeye başlayacak. Ankara, süreç içinde Hafter'e verilen desteğin azalacağına, Serrac hükümetinin ise meşruiyetini daha da artıracağına inanıyor.

Kabinenin gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündemlerinden biri de Libya idi. Libya'daki ateşkes sürecinin detaylı analizinin yapıldığı toplantıda, Türkiye'nin sorunun çözümünde başarıya doğru yol aldığı ve süreçten memnuniyet duyulduğu tespiti yapıldı.
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