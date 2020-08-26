2020/1 KPSS tercihlerinde herkes evrak istedi SGK hariç
2020/1 KPSS tercih sonuçlarının açıklanmasının üzerinden 13 gün geçmiş olmasına rağmen, SGK Başkanlığı adaylara "evrak istemi" duyurusu yapmamıştır.
|26 Ağustos 2020 08:42
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2020/1 KPSS tercih işlemleri 13 Ağustos'ta ÖSYM tarafından açıklandı. 2020/1 KPSS merkezi tercih işlemlerinde yer alan toplam 2.582 kadronun 1400'ü SGK'ya ait idi.
Tüm kurumlar, geçen 13 günlük sürede evrak istemi duyurularını yayınladı.
Ancak en büyük alımı gerçekleştirmiş olan SGK Başkanlığı hala evrak isteme duyurusunu yayınlamamıştır.
SGK'ya yerleşen adaylar kendilerine bir açıklama yapılmadığını sadece internet sitesini takip etmeleri gerektiği yönünde bilgi verildiğini belirtmektedir.
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