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Özel okulllara indirim formülü

Velilerin, pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimin geciktiği özel okullarda ücretlerin düşürülmesi talebine iki tarafı da yormayacak bir formül aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okul temsilcileriyle yaptığı görüşmede, yüzde 8 olan KDV oranının düşürülmesi gündeme geldi.
 26 Ağustos 2020 08:53
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Özel okulllara indirim formülü

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre: Koronavirüs vakalarında artış nedeniyle özel okullarda yüz yüze eğitimin ertelenmesinin ardından velilerde oluşan indirim beklentisi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı da konuyu yakın takibe aldı. Özel okul temsilcileri ve yöneticileriyle bir araya gelen bakanlık, uzaktan eğitimin devam etmesi halinde eğitim ücretlerinde indirim formüllerini değerlendirdi. Yapılan toplantılarda özel okul temsilcileri, koronavirüs nedeniyle okul kayıtlarında düşüşler yaşandığını, öğretmen ücretlerinin sıkıntı yaşanmadan ödenmesi için devletten destek beklediklerini ifade etti. Toplantılarda 350 bin personeli olan özel okulların bu anlamda devlet okullarından yük aldığı da belirtildi.

'İNDİRİM ORANI KADAR İADE'

Edinilen bilgiye göre, velilerden gelen indirim taleplerine karşılık özel okullarda uygulanan KDV oranının bu dönemde alınmaması önerisi de tartışıldı. Gündeme gelen formüle göre, KDV'de uygulanacak indirim oranı kadar velilere iade ya da kayıt ücretlerinde indirim gündeme gelebilecek. Özel okullarda okul kirası, öğretmen ücreti gibi giderlerin birbirinden farklı olması nedeniyle farklı indirim oranlarının gündeme gelebileceği de belirtiliyor. Bir başka formüle göre uzaktan eğitimin devam etmesi halinde kayıt yaptıran öğrenci velilerine, yıl sonunda iade, mahsuplaşma ya da bir sonraki dönem eğitim ücretinden indirim yapılabilecek.

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