1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Korkunç cinayet! Belediye Başkanı: Benim öğretmenimdi...

Kırklareli'nin Vize ilçesinde hırsızlık için girdiği evin sahibi yaşlı çifti bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı. Olay yerine gelen Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, "Aykut öğretmen benim de öğretmenimdi. Çok iyi ve güzel yürekliydiler." diyerek üzüntüsünü dile getirdi..
 26 Ağustos 2020 08:57
Yazdır
Korkunç cinayet! Belediye Başkanı: Benim öğretmenimdi...

Gazi Mahallesi Kışla Caddesi'nde öğretmen emeklisi Aykut (72) ile Vesile (73) Küçükesin'e ait 34 AET 001 plakalı otomobilin hızla evden uzaklaştığını gören komşuları çiftin evine gitti.

Evin mutfak camının açık olduğunu fark eden komşular, polisi aradı. Olay yerine gelen polis, evde iki kişinin bıçaklanmış olduğunu görünce 112'den sağlık ekibi istedi. Gelen sağlık ekibi, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemelerini tamamlamasıyla cenazeler, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çiftin otomobili ile olay yerinde kaçan zanlı C.Y. (20) polis ve jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Karabürçek köyünde kaza yaptı.

Yakalanan zanlı C.Y'nin hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 30 kaydının bulunduğu belirlendi.

"ÇOK İYİ VE GÜZEL YÜREKLİYDİLER"

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp yaptığı açıklamada, çiftin karıncayı bile incitmeyen iyi yürekli insanlar olduklarını söyledi. İlçelerinde ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten Özalp, haberi aldıklarında şoke olduklarını ifade etti.

Zanlının eve hırsızlık amacıyla girdiğini belirten Özalp, "Aykut öğretmen benim de öğretmenimdi. Çok iyi ve güzel yürekliydiler. Kahvehanede oturan vatandaşlar Aykut öğretmenin otomobilinin hızla gittiğini gördüklerinde rahatsızlığını düşünmüşler." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otobüste bir anda tokat atmıştı! ifadeleri ortaya çıktı
26 Ağustos 2020 08:50		 Dizi oyuncusunun 500 bin lirasını çaldılar
26 Ağustos 2020 08:25
Reina'daki gibi katliam yapacaktı
26 Ağustos 2020 08:13		 Karısını evde ölü bulunca kafasına sıktı
26 Ağustos 2020 07:20
Yangına müdahale eden itfaiye personeline tüfekle ateş açıldı
26 Ağustos 2020 06:50		 Soylu hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunan kişi gözaltına alındı
26 Ağustos 2020 04:29
Herke Adası açıklarında 80 göçmeni taşıyan bot battı
25 Ağustos 2020 23:12		 Kozan'daki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
25 Ağustos 2020 23:06
Uyuşturucu taciri: Terörist olup bekçilere sıkacaksın
25 Ağustos 2020 23:01		 Yarım milyonluk gaspa uğrayan kişi dizi oyuncusu çıktı
25 Ağustos 2020 22:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:46 - İstanbul'da öğleden sonra sağanak bekleniyor09:37 - ÖSYM 1 günde açıklanabilecek YKS tercihlerini 2 haftadır açıklayamıyor09:33 - Güne başlarken döviz fiyatları09:24 - Koronavirüsü yenen doktor: Ne çektiğimi insanlar görse kurallara uyarlardı09:18 - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 24 milyonu aştı09:16 - AK Parti-CHP işbirliği yaptı, iki bakanlık da katkıda bulundu
09:12 - Diyarbakır'da 1495 personel katılımıyla terör operasyonu başlatıldı09:08 - Bakanlık 7 geyiğin vurulması için ihale açtı, mahkeme yürütmeyi durdurdu09:03 - Film gibi 'anne' operasyonu: Oğlunu PKK'dan elleriyle kurtardı08:57 - Korkunç cinayet! Belediye Başkanı: Benim öğretmenimdi...08:53 - Özel okulllara indirim formülü08:50 - Görevde Yükselme Sınavlarına ister cepten ister evden istediğiniz yarden hazırlanın
08:50 - Otobüste bir anda tokat atmıştı! ifadeleri ortaya çıktı08:43 - Cinsel saldırı şüphelisi Musa Orhan tahliye edildi08:42 - 2020/1 KPSS tercihlerinde herkes evrak istedi SGK hariç08:38 - Türkiye'nin Hafter'i yalnızlaştırma planı08:25 - Dizi oyuncusunun 500 bin lirasını çaldılar
08:22 - Genel Müdür'den azar işitince personele 'iç çamaşırlı' mesaj attı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tüm kamu kurumlarında, yeniden esnek çalışmaya geçildi
Cinsel saldırı şüphelisi Musa Orhan tahliye edildi
Nöbetçi öğretmene 'korona' görevi
Genel Müdür'den azar işitince personele 'iç çamaşırlı' mesaj attı
Ağrı'da görev yapan doktor koronadan hayatını kaybetti
Karısını evde ölü bulunca kafasına sıktı
GYS sonucunda üst dereceli müdür kadrosuna atandığımda mali haklarım ne olur?
Büyükşehir'in dev yatırımı Türkiye'nin gündeminde
Ahlat'tan 'yeniden diriliş' mesajı
Dizi oyuncusunun 500 bin lirasını çaldılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mercimek köftesi 2
spor yapmak 2
masterchef 2
formula 1'in yeniden türkiye'ye dönmesi 1
demet akalın 2
çok yüksek vaka sayılarına rağmen okulların açılması 2
karantina kiloları 1
öğretmenlerin 18 eylül'e kadar okulda olması 2
fatih portakal'ın fox tv'den istifa etmesi 3
koronavirüste 2.dalga ihtimali 2
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Sosyal Esenlik Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Manisa Besot 8 İşçi Alacak
Kırklareli İgneada Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 54 İşçi Alacak
İstanbul Asfalt Fabrikaları 71 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam