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Bakanlık 7 geyiğin vurulması için ihale açtı, mahkeme yürütmeyi durdurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü, 7 kızıl geyiğin avlanması için açtığı ihale idare mahkemesince iptal edildi.
 26 Ağustos 2020 09:08
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Bakanlık 7 geyiğin vurulması için ihale açtı, mahkeme yürütmeyi durdurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü, 7 kızıl geyiğin avlanması için ihale açtı.

Vurulacak her bir geyik için 8 bin 500 ile 11 bin 500 lira arasında fiyat biçilirken, ihalenin maksadının geyiklerin neslini muayyen bir seviyede tutarak av turizmini geliştirmek olduğu açıklandı. İhaleyi duyan Bursalı avukat Suna Soydaş Fırat, "Bu bir vahşet" diyerek hemen harekete geçti.

Fırat, Kastamonu İdare Mahkemesi'nde açtığı ihalenin iptali davasında 'yürütmeyi durdurma' kararı aldırdı. Hayvan haklarını savunan bir hukukçu olarak geyiklerin öldürülmesine kayıtsız kalamayacağını belirten Fırat, "Geçen sene de Bursa'da yapılacak kızıl geyik ihalesini bu şekilde durdurtmuştum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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