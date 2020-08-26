AK Parti-CHP işbirliği yaptı, iki bakanlık da katkıda bulundu
Beykoz'un ünlü deresi Riva'yı kurtarmak için AK Partili Beykoz Belediyesi ile İBB işbirliği yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu ve Beykoz Belediye Başkanı derenin kurtarma projesini dün birlikte açıkladılar. Çalışmaya Şehircilik ve Orman Bakanlığı da destek verdi, sorun çözüldü
|26 Ağustos 2020 09:16
|Yazdır
Hürriyet'ten Özgür Altuncu'nun haberine göre: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün temizleme çalışmalarının sürdüğü Riva deresinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu'na Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da eşlik etti.
İmamoğlu, "Sorunu konuştuk beraberce. Bütün kurumlar sahiplendi. Artık Şehircilik Bakanlığı da, Tarım ve Orman Bakanlığı da devrede, DSİ de, Beykoz Belediyesi de devrede.
Sorun gündeme geldi. Hep beraber konuştuk. Çareyi önümüze koyduk. El birliğiyle Riva'daki sorun kökünden temizlenmiş olacak" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Diyarbakır'da 1495 personel katılımıyla terör operasyonu başlatıldı
26 Ağustos 2020 09:12
|Genel Müdür'den azar işitince personele 'iç çamaşırlı' mesaj attı
26 Ağustos 2020 08:22
|Antalya'da köpük partilerine koronavirüs yasağı
25 Ağustos 2020 21:07
|Vali Yerlikaya, koronavirüs denetim verilerini açıkladı
25 Ağustos 2020 20:52
|Erzincan'da, polislerin adliyeye silahsız giriş talebi, Valilikçe uygun görülmedi
25 Ağustos 2020 20:24
|Salda Gölü'nde ziyaretçi kısıtlamasına gidilmesi planlanıyor
25 Ağustos 2020 20:11
|14 ilde kına gecesi ve nişana yasak getirildi. Tüm kamu kurumlarında, ikramlar durduruldu
25 Ağustos 2020 19:18
|Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
25 Ağustos 2020 17:31
|Sağlık çalışanlarına 'iş kıyafeti' uyarısı
25 Ağustos 2020 13:05
|Bakanlık 'Elif Sarı' etiketiyle paylaşılan müstehcenlik olayına el koydu
25 Ağustos 2020 12:54