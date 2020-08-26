ÖSYM 1 günde açıklanabilecek YKS tercihlerini 2 haftadır açıklayamıyor
|26 Ağustos 2020 09:37
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ÖSYM, 6 ila 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında YKS tercih başvurularını internet üzerinden almıştı.
Ancak 1 günde açıklanması mümkün olan tercih başvuru sonuçları iki haftadır açıklanamamakta... ÖSYM daha önce de 2500 kadronun yer aldığı ve toplam 150 bin kişinin başvuru yaptığı 2020/1 KPSS tercih sonuçların ancak 9 gün sonra açıklayabilmişti.
Üniversite kayıtları 29 Ağustos'ta başlayacak olup, çocuğu için izin alacak veliler ÖSYM'nin kalitesiz bir kamu hizmeti sunmasından dolayı şikayetçi
ÖSYM 2013 yılında tercih sonuçlarını 1 günde internet üzerinden açıklayabilmekteydi. Ancak 7 yıl sonra hizmet kalitesinin ileri gitmesi gerekirken geriye gitmesinin nedenlerinin açıklanması gerekmektedir. İlgili haber için tıklayınız.
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