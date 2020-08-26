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ÖSYM 1 günde açıklanabilecek YKS tercihlerini 2 haftadır açıklayamıyor

ÖSYM Başkanlığı, KPSS'de olduğu gibi, YKS'de de tercih başvurularını internet üzerinden almasına rağmen iyi bir yazılımcıyla 1 günde açıklanabilecek sonuçları iki haftadır açıklayamadı
 26 Ağustos 2020 09:37
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ÖSYM 1 günde açıklanabilecek YKS tercihlerini 2 haftadır açıklayamıyor

ÖSYM, 6 ila 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında YKS tercih başvurularını internet üzerinden almıştı.

Ancak 1 günde açıklanması mümkün olan tercih başvuru sonuçları iki haftadır açıklanamamakta... ÖSYM daha önce de 2500 kadronun yer aldığı ve toplam 150 bin kişinin başvuru yaptığı 2020/1 KPSS tercih sonuçların ancak 9 gün sonra açıklayabilmişti.

Üniversite kayıtları 29 Ağustos'ta başlayacak olup, çocuğu için izin alacak veliler ÖSYM'nin kalitesiz bir kamu hizmeti sunmasından dolayı şikayetçi

ÖSYM 2013 yılında tercih sonuçlarını 1 günde internet üzerinden açıklayabilmekteydi. Ancak 7 yıl sonra hizmet kalitesinin ileri gitmesi gerekirken geriye gitmesinin nedenlerinin açıklanması gerekmektedir. İlgili haber için tıklayınız.

YKS tercih sonuçları açıklandığında cep telefonunuza bildirim almak için memurlar.net'in İOS ve Android uygulamalarını indirebilirsiniz. İOS uygulaması için tıklayın. Android uygulaması için tıklayın.

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