ÖSYM 1 günde açıklanabilecek YKS tercihlerini 2 haftadır açıklayamıyor

ÖSYM, 6 ila 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında YKS tercih başvurularını internet üzerinden almıştı.

Ancak 1 günde açıklanması mümkün olan tercih başvuru sonuçları iki haftadır açıklanamamakta... ÖSYM daha önce de 2500 kadronun yer aldığı ve toplam 150 bin kişinin başvuru yaptığı 2020/1 KPSS tercih sonuçların ancak 9 gün sonra açıklayabilmişti.

Üniversite kayıtları 29 Ağustos'ta başlayacak olup, çocuğu için izin alacak veliler ÖSYM'nin kalitesiz bir kamu hizmeti sunmasından dolayı şikayetçi

ÖSYM 2013 yılında tercih sonuçlarını 1 günde internet üzerinden açıklayabilmekteydi. Ancak 7 yıl sonra hizmet kalitesinin ileri gitmesi gerekirken geriye gitmesinin nedenlerinin açıklanması gerekmektedir. İlgili haber için tıklayınız.

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