Giresun'da SGK prim ödeme süreleri uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun'da SGK prim ödeme süresinin 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıldığını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketini anımsatarak, selden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Yaraların sarılması amacında olduklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Giresun ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren işverenler ve sigortalılar tarafından SGK'ye 2020/Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve başvuru verilme süresini 15 Aralık 2020'ye, bu aylara ait primler ile ödenmesi gereken taksitler ve sel tarihinden önce oluşmuş olan prim borçlarının ödeme süresini de 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıyoruz."

Bakan Selçuk, 31 Mart 2021'e kadar yazılı başvuru yapılması halinde ödeme süreleri ertelenen prim borçlarını 24 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkanını getirildiğini de duyurdu.